強姦自閉智障11歲繼女　鋁窗工重囚14年半

一名鋁窗工人在3年間幾乎每晚強姦自閉智障11歲繼女，早前承認了5項強姦罪及1項非禮罪，案件今早(19日)在高等法院判刑。法官陳嘉信指本案極度嚴重，導致事主出現自殺自殘念頭，又引述被告報告指其沒有流露一絲悔意，終以15年監禁為各項強姦罪量刑起點，認罪扣減三分一，連同非禮罪部份刑期分期執行，共囚14年半。

不曾告知被告非生父

35歲被告C.C.H.(35歲)，承認5項強姦罪及1項非禮罪。案情指，事主生於2010年，3歲時被診斷出自閉症譜系障礙及輕度智障，其母親與被告在2013年交往，不曾告知事主被告並非其生父。辯方求情時透露，事主案發後原隨外祖母居住，現時心理狀態看來有所改善，已過上正常生活，與母親及兩弟依賴綜援為生，母親任職主婦照顧子女，幼子健康欠佳更要多花時間。