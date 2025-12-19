熱門搜尋:
2025-12-19 15:37:37

強姦自閉智障11歲繼女　鋁窗工重囚14年半

3年內幾乎每晚姦自閉智障繼女，鋁窗工重囚14年半。(資料圖片)

一名鋁窗工人在3年間幾乎每晚強姦自閉智障11歲繼女，早前承認了5項強姦罪及1項非禮罪，案件今早(19)在高等法院判刑。法官陳嘉信指本案極度嚴重，導致事主出現自殺自殘念頭，又引述被告報告指其沒有流露一絲悔意，終以15年監禁為各項強姦罪量刑起點，認罪扣減三分一，連同非禮罪部份刑期分期執行，共囚14年半。

不曾告知被告非生父

35歲被告C.C.H.(35)，承認5項強姦罪及1項非禮罪。案情指，事主生於2010年，3歲時被診斷出自閉症譜系障礙及輕度智障，其母親與被告在2013年交往，不曾告知事主被告並非其生父。辯方求情時透露，事主案發後原隨外祖母居住，現時心理狀態看來有所改善，已過上正常生活，與母親及兩弟依賴綜援為生，母親任職主婦照顧子女，幼子健康欠佳更要多花時間

有多項加刑因素

陳官指事發時事主年僅11歲，無力自保，而生於深圳的被告則已30歲，2人年齡差距大，被告侵犯同住繼女亦嚴重違反誠信，加上被告清楚知道事主患有自閉症譜系障礙及輕度智障，更易被侵犯，被告3年間多次嚴重侵犯事主，期間沒有使用安全措施，以上皆為加刑因素。

母指女兒情緒已好轉

陳官又指，事件為事主帶來重大心理陰影，被告利用脆弱事主來滿足一己私欲，對事主及家庭均造成嚴重影響，遺留下困惑和苦痛，被告因本案還押後，事主一度交由外婆照顧，更令事主感到被遺棄，加劇其恐懼及情緒壓力。事主創傷報告指，事主受害後影響深遠，有自殺自殘念頭，需要接受治療。陳官又對母親上月撰文指事主已回復愉快心情感到驚訝，認為母親似乎沒有察覺到女兒有自殺、自殘念頭，僅描述事主在被告還押初期情緒不好，又認為母親對事主的情況輕描淡寫，反問「她有在乎過女兒嗎？」

案件編號：HCCC396/2024

 

性暴力如何面對？（am730製圖） 性暴力如何面對？如選擇報警（am730製圖） 性暴力如何面對？不報警但有醫療需要（am730製圖） 性暴力如何面對？陪同支援（am730製圖）

