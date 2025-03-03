待幼女入讀幼稚園 報讀明愛護士學校 結婚生子九十後圓護士夢

羅韻詩

文憑試未能取得佳績，其後亦結婚生子，不少人或因而擱置夢想。但九十後的梁佩珊將此經歷當作人生休息站，期間在醫院任職門診助理，盼能加深對護士的了解；至幼女升讀幼稚園後，在家人支持下，報讀明愛護士學校護理學專業文憑課程，一圓護士夢。 梁佩珊受朋友啟發後，對護士工作產生興趣，但2012年中六畢業文憑試未能取得佳績，加上其後結婚生子，將升學計劃擱置。育有兩名女兒的梁佩珊指，雖然當年放棄升學，但之後在醫院任職門診助理6年，盼能加深對醫護工作的了解，至2022年二女入讀幼稚園，終於「無咁困身」，便在家人支持下，報讀明愛護士學校護理學專業文憑課程，重拾夢想。

現為課程三年級學生的梁佩珊指，課程要求熟讀的內容較多、較深入，與同學組成溫習小組互相幫助及獲老師支持下，能應付課業，形容「讀書係辛苦，但都好開心」；課程亦會有模擬場景訓練等，讓學生提早學習處理複雜情況，如現實中的病人同時出現不同問題等，踏入職場提供學習經歷。 梁佩珊分享，曾到產房實習，發現助產士能為產婦提供指示，可透過專業知識和雙手幫人，以及見證自然分娩、嬰兒出世等過程，是一份極有意義、且「好有滿足感」的工作，計劃畢業後，進修成為助產士，陪伴準媽媽做產前檢查、懷孕期的健康教育、產後護理等環節，一同見證新生命在母體至誕生的重要時刻。

護理學專業文憑等同學士學位 明愛醫院護士學校校長羅韻詩介紹，自2021年起，醫管局在明愛醫院、伊利沙伯醫院，以及屯門醫院的護士學校提供3.5年全日制護理學專業文憑課程，屬資歷架構第5級，等同大學學士學位；內容包括1,600小時理論課程及不少於1,400小時的臨床實習，總學費為132,700元。 她透露，3間學校每年分別招收100名學生，大約每5名申請人中錄取1名學生，目前應屆和非應屆文憑試生的入讀比例則為4比6；學生在完成課程後，可在香港護士管理局註冊為註冊護士，並按個人需要，進修相關的護理學學士學位課程。課程今日起至8月8日經醫管局網站接受報名。