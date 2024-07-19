微軟全球大死機｜「藍屏」處處涉防毒軟件CrowdStrike更新出事　微軟稱受影響服務已恢復(不斷更新)

全球各地不少用戶都抱怨無法上網、應用程式出現問題、出現當機藍畫面、電腦自動不停開關機。(x)

【23:00更新】機管局公布，香港國際機場客運大樓離境大堂運作已回復正常，並呼籲旅客留意航班的最新情況。微軟表示，已完成「緩解行動」，所有先前受影響的應用程序和服務均已恢復。

微軟視窗系統於香港時間今日（19日）下午1時發生全球大規模當機，各地不少用戶都抱怨無法上網、應用程式出現問題、出現當機藍畫面、電腦自動不停開關機，全球多地航空、銀行、傳媒等機構均受影響，全球至今有逾千班航班因為今次事故而被取消。有報道指，系統當機涉及防毒管理軟件CrowdStrike更新，不少安裝CrowdStrike軟件的公司表示電腦出現藍屏，重啟無效導致無法工作。CrowdStrike承認與事件有關，已識別出問題，並展開修復程序，強調不涉及保安事件或網絡攻擊，事件只影響視窗系統，不涉及Mac或Linux系統。

微軟稱解決方案即將發布

微軟香港表示，發現第三方軟件平台更新影響Windows設備問題，預計解決方案即將發布。微軟後來表示，初步確認問題根源後，已採取應對措施，目前部分服務已恢復，微軟正密切監測相關數據，確保後續服務持續恢復。

一個更新引發「大爆炸」 網民提供自救方法

外國討論區有網絡工程師測試發現，用戶可通過進入安全模式或 Windows恢復環境，利用檔案總管打開C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike目錄，找到符合C-00000291*.sys的文件並刪除，然後重啟電腦入正常模式便可回復原狀，作為暫時解決方案。