微軟全球大死機｜「藍屏」處處涉防毒軟件CrowdStrike更新出事 微軟稱部分服務已恢復(不斷更新)

微軟視窗系統於香港時間今日（19日）下午1時發生全球大規模當機，各地不少用戶都抱怨無法上網、應用程式出現問題、出現當機藍畫面、電腦自動不停開關機，全球多地航空、銀行、傳媒等機構均受影響，全球至今有逾千班航班因為今次事故而被取消。有報道指，系統當機涉及防毒管理軟件CrowdStrike更新，不少安裝CrowdStrike軟件的公司表示電腦出現藍屏，重啟無效導致無法工作。CrowdStrike承認與事件有關，已識別出問題，並展開修復程序，強調不涉及保安事件或網絡攻擊，事件只影響視窗系統，不涉及Mac或Linux系統。 微軟稱解決方案即將發布 微軟香港表示，發現第三方軟件平台更新影響Windows設備問題，預計解決方案即將發布。微軟後來表示，初步確認問題根源後，已採取應對措施，目前部分服務已恢復，微軟正密切監測相關數據，確保後續服務持續恢復。 一個更新引發「大爆炸」 網民提供自救方法 外國討論區有網絡工程師測試發現，用戶可通過進入安全模式或 Windows恢復環境，利用檔案總管打開C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike目錄，找到符合C-00000291*.sys的文件並刪除，然後重啟電腦入正常模式便可回復原狀，作為暫時解決方案。

香港機場已啟動緊急應變機制 機管局表示，微軟系統出現故障，香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續，航班運作暫未受影響，已啟動緊急應變機制。有機場準備登機的網民指，現時機場櫃檯大排長龍，「全人手逐個對名登機，一個一個嚟」，有警員正維持秩序。 國泰航空指，由於無法預期的技術問題，香港機場自助辦理登機手續設施未能使用，強烈建議旅客在航班出發前三小時抵達機場，辦理登機手續。國泰及後公布自助辦理登機手續已恢復運作，機場容貌辨識、自助行李託運、網上航班預訂等服務仍受影響。 香港快運表示，由於服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多個地區及航空公司包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部分功能亦受影響，正與服務供應商了解。