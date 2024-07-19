微軟全球大死機｜「藍屏」處處涉防毒軟件CrowdStrike更新出事 微軟稱部分服務已恢復(不斷更新)

微軟視窗系統於香港時間今日（19日）下午1時發生全球大規模當機，各地不少用戶都抱怨無法上網、應用程式出現問題、出現當機藍畫面、電腦自動不停開關機，全球多地航空、銀行、傳媒等機構均受影響，全球至今有逾千班航班因為今次事故而被取消。有報道指，系統當機涉及防毒管理軟件CrowdStrike更新，不少安裝CrowdStrike軟件的公司表示電腦出現藍屏，重啟無效導致無法工作。CrowdStrike承認與事件有關，已識別出問題，並展開修復程序，強調不涉及保安事件或網絡攻擊，事件只影響視窗系統，不涉及Mac或Linux系統。
微軟稱解決方案即將發布
微軟香港表示，發現第三方軟件平台更新影響Windows設備問題，預計解決方案即將發布。微軟後來表示，初步確認問題根源後，已採取應對措施，目前部分服務已恢復，微軟正密切監測相關數據，確保後續服務持續恢復。
一個更新引發「大爆炸」 網民提供自救方法
外國討論區有網絡工程師測試發現，用戶可通過進入安全模式或 Windows恢復環境，利用檔案總管打開C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike目錄，找到符合C-00000291*.sys的文件並刪除，然後重啟電腦入正常模式便可回復原狀，作為暫時解決方案。
香港機場已啟動緊急應變機制
機管局表示，微軟系統出現故障，香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續，航班運作暫未受影響，已啟動緊急應變機制。有機場準備登機的網民指，現時機場櫃檯大排長龍，「全人手逐個對名登機，一個一個嚟」，有警員正維持秩序。
國泰航空指，由於無法預期的技術問題，香港機場自助辦理登機手續設施未能使用，強烈建議旅客在航班出發前三小時抵達機場，辦理登機手續。國泰及後公布自助辦理登機手續已恢復運作，機場容貌辨識、自助行李託運、網上航班預訂等服務仍受影響。
香港快運表示，由於服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多個地區及航空公司包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部分功能亦受影響，正與服務供應商了解。
醫管局系統暫未有異常
醫管局回覆《am730》，指留意到微軟系統出現技術故障，已檢查本局轄下的電腦系統，暫時未有發現異常情況。本局會繼續密切監察情況，確保公立醫院及病人服務運作正常。
DONKI香港亦表示，由於系統出現故障，收銀服務時間將稍為延誤。部分店舖只接受現金及八達通付款。
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本地亦有網民報告公司出現類似事件，連登有網民稱「大約一點問過唔同公司 都一齊收x，咩事?開返都係藍mon叫你restart，無限loop。」，亦有連登網民指機場找換店的屏幕出現藍畫面。
微軟系統在全球多地出現大規模技術故障，英國天空電視台一度未能作出正常廣播，外國亦有機場系統報稱出現問題，美國多間航空公司因通訊問題暫時停飛，德國柏林機場登機手續將出現延誤，英國倫敦交易所運作亦受影響。
澳洲受到的影響更大，當地航空公司、銀行、政府網絡、傳媒、超市自動收銀機等也受到影響，國家緊急機制小組將開會討論對策。 在日本，JR西日本因系統故障，無法獲取列車行駛位置資訊。
疑涉防毒管理軟件CrowdStrike更新
微軟表示，由於Microsoft 365應用程式和服務出現服務中斷，導致全球各地的企業和使用者受到影響，「我們正在調查影響用戶存取各種Microsoft 365應用程式和服務能力的問題」，並承諾會持續努力來解決該問題。
方保僑︰疑CrowdStrike更新有Bug「整瓜」視窗
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《am730》查詢時表示，涉事CrowdStrike軟件用於防毒及防網絡攻擊，估計今次事件是軟件更新時出現Bug，「整瓜」視窗系統所致，與微軟本身無關。他指即使用戶重開機後沒有藍畫面，但可能有一段時間CrowdStrike因未更新而停運，建議用戶先行斷網，或尋找其他防毒軟件頂替，以防黑客趁「無掩雞籠」真空期趁機作網絡攻擊。
網絡安全事故協調中心指事故規模仍在評估中
香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）發言人陳仲文表示，根據網上資料，問題是由於網絡安全服務供應商Crowdstrike的軟體更新造成，由於很多機構都使用Crowdstrike 軟體，是次故障影響了各行業的客戶，但確切規模和數量仍在評估中。
他指，HKCERT建議機構及市民時刻留意來自服務供應商和其他可靠來源的其解決方案的最新資訊，定期備份重要數據，盡可能使用不受中斷影響的替代服務或平台，並啟用離線存取，組織亦應針對此類情況制定應急計劃，包括替代通訊管道和備份系統。