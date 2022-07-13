恒生元宇宙建學院 祝福DSE考生摘5星星

文憑試放榜在即，恒生銀行透過元宇宙，推出「夠薑蔥5星星學院」，讓文憑試考生在放榜前率先在元宇宙的虛擬學院內摘取5星星，向全港同學送上真摯祝福。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵在虛擬學院內化身為非玩家角色（NPC，non-player character）並擔任校長一職，帶領團隊迎接到來的年輕人，一起探索和體驗獨特的元宇宙世界。

參加者只需完成相關任務，集齊所有星星(共40顆)便有機會換取飲品禮券，先到先得。此外，虛擬學院特別呈獻校服祭展示30款本地校服款式，讓應屆DSE考生可在心愛的校服前打卡留念，締造獨特體驗，懷緬校園生活的美好時刻。當中夠薑蔥社交平台的主持人包括阿薑、阿蔥等亦會化身成非玩家角色，現身於虛擬學院內迎接參加者並舉辦「圍爐」燒烤派對。

聯乘 foodpanda 發放送餐優惠

此外，夠薑蔥將與 foodpanda 聯乘合作，送出總值10萬港元的優惠券。夠薑蔥將於本月18日起，不時在夠薑蔥 Instagram 的限時動態中發放有關優惠，追蹤專頁的粉絲們可享有20元的送餐優惠。

女子組合Lolly Talk成員兼網紅 Elka Cheng (鄭芷淇) 亦為DSE考生錄製名為《衝の伴》打氣音樂短片，將於下月8日在夠薑蔥社交平台發布。