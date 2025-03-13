戲院結業潮｜電影界倡改變傳統營運模式 增按摩服務設情侶座

受港人北上消費及串流平台衝擊等影響，香港接連有戲院停運，屹立旺角20年的新寶戲院近日宣布將於4月1日正式結束營業。有電影業界人士指出，香港戲院需改變傳統營運模式，例如增設情侶座，或加入按摩服務等，以吸引更多市民進電影院看戲。
只剩下55間戲院共273個銀幕
香港影業協會理事長洪祖星在一個節目上表示，新寶院線自上世紀以來一直支持香港電影業的發展，對新寶戲院結業感到可惜。目前，香港只剩下55間戲院共273個銀幕，顯示經營環境困難。洪祖星還說，戲院陸續結業有連帶影響，「拍出來的電影沒有戲院上映，你拍得再多也無用。」
翻查資料，香港去年以來已有約10間戲院結業或停業，有電影業界人士指出，受港人北上消費及串流平台衝擊等影響，香港電影業雪上加霜。
▼▼戲院結業停不了▼▼
電影工作者總會會長田啟文向傳媒表示，香港市場份額小，投資成本高，故很容易虧本，另香港不可能像內地戲院賣那麽便宜的票，比如三四十元，因為香港的成本太高。他建議戲院經營者考慮改變傳統營運模式，包括增設情侶座，或加入按摩服務等，以吸引更多市民進戲院看電影。
近年，內地電影發展蓬勃，且戲院票價不算昂貴，常吸引不少觀眾入場觀看。比如在香港亦掀起觀影狂潮的《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），該片自春節檔上映以來，在內地的票房收入就有約20億美元。此外，內地電影院的設備也多噱頭，在影院大堂往往有唱卡拉OK的房間、遊戲機、扭蛋機等；電影院內，除設置情侶雙座外，有些座椅還有按摩功能。有的城市甚至推出「火鍋電影院」，可以邊吃邊看電影。