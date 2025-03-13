戲院結業潮｜電影界倡改變傳統營運模式 增按摩服務設情侶座

受港人北上消費及串流平台衝擊等影響，香港接連有戲院停運，屹立旺角20年的新寶戲院近日宣布將於4月1日正式結束營業。有電影業界人士指出，香港戲院需改變傳統營運模式，例如增設情侶座，或加入按摩服務等，以吸引更多市民進電影院看戲。

只剩下55間戲院共273個銀幕

香港影業協會理事長洪祖星在一個節目上表示，新寶院線自上世紀以來一直支持香港電影業的發展，對新寶戲院結業感到可惜。目前，香港只剩下55間戲院共273個銀幕，顯示經營環境困難。洪祖星還說，戲院陸續結業有連帶影響，「拍出來的電影沒有戲院上映，你拍得再多也無用。」

翻查資料，香港去年以來已有約10間戲院結業或停業，有電影業界人士指出，受港人北上消費及串流平台衝擊等影響，香港電影業雪上加霜。

▼▼戲院結業停不了▼▼