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2022-11-18 16:13:35

戴震蛋非禮港鐵女子表證成立　男醫生稱治不舉指遭警羞辱

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涉戴震蛋在港鐵非禮女子，男醫生辯稱是為了治療不舉。(資料圖片)

涉戴震蛋在港鐵非禮女子，男醫生辯稱是為了治療不舉。(資料圖片)

一名29歲男醫生涉嫌早前在港鐵車廂內將戴有震蛋的下體，多次挨近一名18歲少女的臀部，他否認一項非禮罪，案件今日(18日)在西九龍裁判法院續審。暫委裁判官王詠文裁定案件表證成立。在庭上，辯方用求診紀錄證明被告有不，戴震蛋是治療不被告作供指，當日被捕時曾遭暴力對待及侮辱，其中最屈辱是被警員嘲笑不

案情指，29被告李永熙，報稱醫生，涉嫌在本年4月15日，在港鐵列車內猥褻侵犯女子X。男醫生否認控罪。

「作為男人，不舉都係男人之恥」

他自辯時指，當晚6點許，在太子站月台等車時，一名便衣警察突然用力捉住其右手腕，喝令他「咪」，並示委任證及指控他非禮，男醫生否認就被帶到太子站警務室，期間他指麥姓警員掀起他的風褸，令他的陰莖露出，並語帶諷地表示「嘩！睇下咁㗎喎」隨後有2至3名警員入內，一同恥笑他是否不，令他大感羞辱。被告解釋，解釋震蛋是自用，並無震到其他人，惟遭麥姓警員斥責他無悔意。

被告被帶返警署後，有另一名警員要求他除拍攝下體，並說「嘩！仲有㗎！早講，之後就要求被告簽署會面紀錄。被告稱希望盡快完成工作，希望媽媽不用擔心，加上被多名警員羞辱，講出自己有勃起障礙，不想多留警署，於是不情願地簽署口供。被告作供時稱，最屈辱是被警員嘲笑不舉：「咁作為男人，不舉都係男人之恥，我的確有不舉」。

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