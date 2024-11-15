扶手電梯｜研究：繁忙時間兩邊企有利清人流　平時左行右企較具效率｜am專題

作者倡繁忙時段「左右企」平時「左行右企」 作者在研究結論中指出，「左右企」模式在繁忙時段清走月台積聚人流的效率最佳，但現實中要求所有人在扶手電梯上站立亦不可能，並強調行走與站立乘客的比例亦會影響整體乘搭扶手電梯所用時間，例如在長度較短的扶手電梯，行走的乘客會較多。而當扶手電梯沒有發生「擠塞」時，作者認為「左行右企」是合理的模式，因可以減低通過扶手電梯的時間。 張欣宇指研究符合觀察 稱兩模式無分對錯 曾於港鐵任職的立法會鐵路事宜小組主席張欣宇向《am730》記者表示，研究結論符合他的觀察，「現實睇到繁忙車站度，右邊企滿人，左邊稀疏，用唔晒扶手電梯嘅空間，因為大家唔敢企左邊，積聚咗人流」，故繁忙時段「兩邊企滿」可增加通過扶手電梯的效率。 他認為，「左行右企」與「左右企穩」兩種模式沒有對錯之分，扶手電梯上行走亦不是造成電梯意外的主因，「唔係行嘅人就一定錯，行就唔安全，唔使極端地覺得行就唔可以接受，要指責佢」，而在人流少時在扶手電梯上行走亦無不妥。至於港鐵推廣「左右企穩」，他相信，「左右企穩」習慣較易養成，因為只要左邊有人站立，後面乘客便難以行走，而心急的乘客受影響的時間其實不多於「十秒、八秒」，對行程影響不會很大，但呼籲港鐵以較軟性和柔和的策略宣傳，毋須強制執行。 am專題｜阿拉伯語課7年收生增逾3倍 導師指英語可溝通勿亂問候家人

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能