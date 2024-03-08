批未能有效處理跨部門投訴 申訴署指「1823」有責無權

有關政府的投訴或查詢，市民現時可致電1823政府熱線處理。申訴專員公署主動調查發現，1823現行機制未能有效處理跨部門及部門之間權責不清的投訴，形容往往是「有責無權」、只能向不同部門逐一查問，過去6年有約4,100宗個案超出一般回覆時限逾30日才完成跟進。公署認為，1823應適當把個案上呈民政事務專員或「地區治理專組」，經政府高層架構解決該等個案或地區問題。

效率促進辦公室轄下的1823熱線，全天候為市民解答23個部門的服務查詢，以及接收市民對所有政府服務的投訴。1823在過去6年每年平均接獲約55萬宗投訴，約有7,400宗因部門拒收而須透過上呈機制處理，其中約4,100宗超出各部門一般回覆時限逾30日以上才完成跟進，約560宗更超過6個月。

申訴專員公署認為情況殊不理想，發現有關個案往往涉及部門未有適時回覆1823、未有解釋拒收個案原因和部門間反覆就分工或權責爭議等。

申訴專員公署又指，1823在釐清個案權責和識別主事部門的過程，往往是「有責無權」，既不可能掌握所有部門的具體工作和職權範圍，亦無權指令部門接收個案或採取跟進行動，因此1823一般只能向不同部門逐一查問，或按其指示或建議把個案轉介到其他部門，直至有部門願意接收。

違泊單車問題拖延近半年

公署在過去6年共接獲295宗與1823有關的投訴，其中一宗涉及市民2021年8月投訴某露天公共運輸交匯處有單車違例停泊，個案經1823轉交民政事務總署後，由該署再經1823轉介予運輸署及地政總署，惟地政總署指交通交匯處屬運輸署管轄、運輸署指地點屬未批租政府土地，其後因責任未釐清而未有清理違泊單車。

同年12月，該市民再投訴同樣問題，1823及後發現個案所涉的權責分歧，早在接獲個案前近一年已出現，但有關部門未曾就此進行分工或商討共識。經申訴專員公署調查後，地政總署終與相關部門在翌年1月進行一次聯合行動暫時處理違泊問題，責任誰屬卻依然未有共識。最終，地政總署、運輸署應公署建議，與其他相關部門舉行跨部門高層會議，並就屬未批租政府土地的露天公共運輸交匯處的違泊單車問題，達成分工安排共識。