抑鬱症｜去年度有6.6萬名人確診　新症輪候時間長達40星期

不少港人長期面對生活壓力，導致愈來愈多人患有精神疾病。根據醫院管理局數據顯示，在2022至23年度合共有6.6萬人確診患抑鬱症並在公立醫院接受治療，相較於2018至19年度的5.6萬人，增幅接近18%，整體患有抑鬱症的個案更是連續4年出現上升。另外，當局指抑鬱症新症輪候門診時間中位數長達40星期。
本港整體抑鬱症個案連續4年出現上升
醫務衞生局日前以書面形式回覆立法會詢問，在2022至23年度本港合共有6.6萬人確診患抑鬱症並在公立醫院接受治療，相較於2018至19年度的5.6萬人，增幅接近18%。而且，整體患有抑鬱症的個案更是連續4年出現上升，由2018至19年的5.6萬人、升至2020至21年6.13萬人、再升至2022至23年度推算為6.6萬人。
鬱症新症輪候門診時間中位數長達40星期
另外，2022至23年度，醫管局共接獲逾5.1萬宗精神科專科門診新症，被分流為緊急的精神科專科門診新症臨時數字有2563宗，半緊急則有約1萬宗，兩者的輪候時間中位數分別為1星期及4星期，而被分流為例行類別的新症則有近3.9萬宗，輪候時間長達40個星期。
局方早前邀請海外專家舉辦培訓課程予醫護人員
醫衞局指，由2016年度起，醫管局各聯網精神科已分階段開始提供腦磁激治療服務予有需要臨床病人，現時一共有7間醫院配置腦磁激儀器治療抑鬱症，而且局方早前邀請海外專家舉辦培訓課程予醫護人員，並會緊密跟進醫療科技發展，讓專家適時研究及檢討病人治療方案。另外，當局又指，現時自願醫保計劃已加入精神科治療保障，涵蓋在本港住院接受精神科治療，其中標準計劃每保單年度賠償限額為3萬元，而靈活計劃可提供更高保障額。
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