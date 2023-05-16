抑鬱症｜去年度有6.6萬名人確診　新症輪候時間長達40星期

不少港人長期面對生活壓力，導致愈來愈多人患有精神疾病。根據醫院管理局數據顯示，在2022至23年度合共有6.6萬人確診患抑鬱症並在公立醫院接受治療，相較於2018至19年度的5.6萬人，增幅接近18%，整體患有抑鬱症的個案更是連續4年出現上升。另外，當局指抑鬱症新症輪候門診時間中位數長達40星期。

本港整體抑鬱症個案連續4年出現上升

醫務衞生局日前以書面形式回覆立法會詢問，在2022至23年度本港合共有6.6萬人確診患抑鬱症並在公立醫院接受治療，相較於2018至19年度的5.6萬人，增幅接近18%。而且，整體患有抑鬱症的個案更是連續4年出現上升，由2018至19年的5.6萬人、升至2020至21年6.13萬人、再升至2022至23年度推算為6.6萬人。

鬱症新症輪候門診時間中位數長達40星期

另外，2022至23年度，醫管局共接獲逾5.1萬宗精神科專科門診新症，被分流為緊急的精神科專科門診新症臨時數字有2563宗，半緊急則有約1萬宗，兩者的輪候時間中位數分別為1星期及4星期，而被分流為例行類別的新症則有近3.9萬宗，輪候時間長達40個星期。