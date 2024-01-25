按摩店「足府」結業被揭欠租照賣套票2人被捕 苦主：上月底仍被推銷增值1萬（更新）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠陳述案情，今年一月初，海關截獲多名市民舉報一間擁有3間分店的連鎖按摩店突然結業，導致受害人未能使用已預繳的按摩服務，涉款110萬元，當中最大一宗個案金額涉及1.8萬元，至於其他個案金額約幾百元至逾萬元。

海關到連鎖店瞭解營運狀況，劉指，涉事公司以充值方式銷售服務，為消費者提供充值戶口，着消費者購買數千元服務，並在每次使用服務時扣除賬戶內的金額；又到各店舖的管理處，與業主聯絡，了解各店的租務情況，調查後發現涉事公司的3間分店均有拖欠租金，同時明知店舖租約期滿，不能繼續營運，仍然傳送優惠訊息給受害人及接受顧客付款。該公司涉嫌違反《商品説明條例》不當地接受付款的罪行，即公司接受付款後，沒有在指定或合理時間內提供按摩服務，而在公司結業後，更無負責人交代任何善後安排。

海關提醒，根據《商品説明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應和有關產品有重大分別的產品，或無理由相信能夠在指定或合理時間內供應有關產品，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

苦主於上月底仍被推銷增值

有苦主黃小姐向本報表示，上月底曾收到「足府」來電，游說她為會籍增值5,000元或1萬元，增值5,000元可加送兩次，1萬元更可與朋友共用，她向職員表示會離開香港未能增值。事隔一星期後，黃小姐再次收到職員來電，對方表示其會籍內仍有一次服務的費用，並向她推銷特別優惠計劃。黃小姐現時回想，慶幸當時自己未有即時增值，否則蝕得更多。

曾有職員指通關後生意差

黃小姐指，已光顧「足府」多年，平均每個月光顧一次，跟職員頗為熟絡，「佢哋啲師傅係好好，同埋環境乾淨」，最後一次是去年11月份，但沒有預約剛好沒有師傅而作罷，因而剩下300多元。她又憶述，曾有職員向她表示，通關後客量流失，很多客人離港移民，「生意差咗，要靠返我呢啲熟客仔支持」；而按摩後的茶飲，後期更改成湯來吸引更多客人，「個湯比足料，佢哋話老闆想用呢啲等啲客多啲上嚟飲湯」，慨嘆店舖敵不過時勢，感到可惜。