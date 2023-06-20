推馬蹄蟹校園保母計劃 海洋公園保育基金盼加強保育意識

今年有25間中學參與「馬蹄蟹校園保母計劃」，參與學校須將保育馬蹄蟹融合課程及課外活動；在城市大學研究人員的指導，學生將成為保母，需負責學習餵食、監測水質及維生系統，以確保水的鹽度、酸鹼度、溫度和氨濃度合乎指引。活動期間學生亦會了解到馬蹄蟹生活習性及棲息環境，以正確態度看待野生生物。

今日(6月20日)是國際馬蹄蟹日，馬蹄蟹的藍血經提取後可快速準確檢查毒素，於醫學上有重大貢獻，但因其存活率低及棲息地不斷受到人為因素的影響，面臨絕種威脅。20名參與由香港海洋公園保育基金與香港城市大學合作推行「馬蹄蟹校園保母計劃」的師生，昨日(19日)到下白泥濕地野放約30隻馬蹄蟹，並清理泥灘。海洋公園保育基金會社區教育經理溫翰芝表示，保育計劃旨在繁殖馬蹄蟹，更希望增強大眾保育意識，培養正確態度。

到下白泥放野30隻馬蹄蟹

昨日參與活動的兩間學校包括浸信會永隆中學與天主教新民書院20名師生，將30隻馬蹄蟹放歸自然。溫翰芝指，活動不只飼養動物，更重要的是保育及生命教育。

科學統計，野外自然繁殖的馬蹄蟹活存率為萬分之一。香港城市大學化學系副教授張肇堅表示，曾試驗將馬蹄蟹置於下白泥及實驗室不同環境飼養，下白泥的馬蹄蟹3個月內逾半死亡，而實驗室的馬蹄蟹死亡率低於一成。張認為，馬蹄蟹復育行動的放生數量要多，因為牠們於野外繁殖的死亡率很高。

香港海洋公園保育基金總監祝效忠指，計劃至今放野後馬蹄蟹，在自然環境雖未有明顯的數字提升，但現時數目相對穩定，並希望大眾認知及保育意識可持續提高。溫翰芝表示，項目會繼續舉行，並發現活動具一定成效，例如中學生參加後選修有關環保科目，亦有參加者成為老師並將活動帶入學校。

曾參與保母計劃的修讀有關環保科目莊同學表示，在保母計劃中獲益良多，加深對海洋生態的認識，直指馬蹄蟹因細菌感染而受污染死亡為最大難關，他計劃未來會繼續往環境保育方向發展。

浸信會永隆中學中五學生嚴同學表示活動有趣吸引，每天輪流照顧馬蹄蟹拉近了同學之間的關係，對於野放馬蹄蟹，她笑言「死咗就唔捨得，冇死就祝佢順利。」