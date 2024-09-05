摩羯颱風｜今年首個8號波傍晚掛　網民湧天文台fb留言：收工先嚟掛？

笑言明早或重演山竹後返工情景 大批網民對天文台在傍晚6時20分才改發八號風球表示不滿，有人笑說：「收工先黎(嚟)掛8號有X用？」、「正，到時實塞車塞到七彩」、「到時交通一定好混亂」、「果然繼續無令一眾市民失望」、「多謝你呀千人台」；亦有網民諷刺道：「下次可以精準到18:21分30秒進入香港幾多範圍就好啦？」、「聽日早啲返工」、「真係唔該晒！聽日記得準時返工」；更有網民貼出圖片，笑言明早可能會重演當年山竹後，市民要跨越倒塌的樹木返工上學的情景。

翻查資料，本港今年的打工仔尚未放過風假，這或許是許多人渴望放風假的其中一個原因。今年在西北太平洋及南海形成的颱風中，只有兩個影響香港，包括5月底的熱帶風暴馬力斯，最終只有三號風球；7月的強烈熱帶風暴派比安，天文台則只發出一號戒備信號。