【11:47更新】天文台指，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞。天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。
明日有狂風大驟雨 海有非常大浪及湧浪
與摩羯相關的強雨帶會在今日稍後逐漸影響本港。明日有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。
在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時51、51及50公里，最高陣風分別超過每小時60、69及76公里。
摩羯颱風｜天文台料6時20分改掛8號風球 港鐵巴士渡輪飛機航班服務安排
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摩羯颱風｜今日下午4時至7時之間改發八號
【09:45更新】三號熱帶氣旋警告信號現正生效，摩羯已增強為超強颱風。在上午10時，超強颱風摩羯集結在香港之東南偏南約390公里，即在北緯19.1度，東經115.6度附近，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。
摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，今早本港普遍風力增強，高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，摩羯將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區的風力會進一步增強，天氣轉壞，天文台會考慮在今日下午4時至7時之間改發八號烈風或暴風信號。
摩羯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。