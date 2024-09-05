【11:47更新】天文台指，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞。天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。

明日有狂風大驟雨 海有非常大浪及湧浪

與摩羯相關的強雨帶會在今日稍後逐漸影響本港。明日有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時51、51及50公里，最高陣風分別超過每小時60、69及76公里。