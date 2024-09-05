摩羯颱風｜天文台料6時20分改掛8號風球　港鐵巴士渡輪飛機航班服務安排一文睇清 (持續更新)

天文台考慮在下午6時20分改掛8號烈風或暴風信號。港鐵呼籲乘客在8號風球或以上信號下，盡量留在家中或安全的地方，避免非必要外出。港鐵會致力在安全的情況下，按天氣情況維持不同程度的鐵路服務，盡可能在颱風中繼續服務市民。

鐵路

港鐵輕鐵：8號風球維持有限度服務

港鐵指，當8號烈風或暴風信號生效時，港鐵列車和輕鐵會維持有限度服務，港鐵巴士則會在八號信號懸掛3小時後暫停服務。如天氣突然惡化，為確保乘客及人員安全，列車、輕鐵和巴士服務可能會作出調整。當9號風球或更高信號生效時，露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛至原定的終點站或連接商場的車站。為保障乘客和人員安全，所開出的列車班次均不會行駛露天段，隧道段則維持有限度列車服務，班次較疏。

港鐵呼籲乘客密切留意 MTR Mobile、港鐵 Facebook 專頁、港鐵網頁、高鐵應用程式及網頁、12306網頁及應用程式、港鐵車站及車廂廣播、告示以及傳媒發放關於港鐵及高鐵的最新列車服務資訊，以及早計劃行程。

高鐵：暫定兩班次受影響

港鐵指，由於預期天氣惡劣，周五、六有高鐵班次受影響。 原定來往香港西九龍站，至湛江西站的列車車次G6048及G6047，將會改為來往廣州南站至香港西九龍站。

港鐵表示，乘客可以透過12306網站或應用程式，留意車次資料。