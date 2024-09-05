摩羯颱風｜天文台料6時20分改掛8號風球　港鐵巴士渡輪飛機航班服務安排一文睇清 (持續更新)

天文台考慮在下午6時20分改掛8號烈風或暴風信號。港鐵呼籲乘客在8號風球或以上信號下，盡量留在家中或安全的地方，避免非必要外出。港鐵會致力在安全的情況下，按天氣情況維持不同程度的鐵路服務，盡可能在颱風中繼續服務市民。
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鐵路
港鐵輕鐵：8號風球維持有限度服務
港鐵指，當8號烈風或暴風信號生效時，港鐵列車和輕鐵會維持有限度服務，港鐵巴士則會在八號信號懸掛3小時後暫停服務。如天氣突然惡化，為確保乘客及人員安全，列車、輕鐵和巴士服務可能會作出調整。當9號風球或更高信號生效時，露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛至原定的終點站或連接商場的車站。為保障乘客和人員安全，所開出的列車班次均不會行駛露天段，隧道段則維持有限度列車服務，班次較疏。
港鐵呼籲乘客密切留意 MTR Mobile、港鐵 Facebook 專頁、港鐵網頁、高鐵應用程式及網頁、12306網頁及應用程式、港鐵車站及車廂廣播、告示以及傳媒發放關於港鐵及高鐵的最新列車服務資訊，以及早計劃行程。
高鐵：暫定兩班次受影響
港鐵指，由於預期天氣惡劣，周五、六有高鐵班次受影響。 原定來往香港西九龍站，至湛江西站的列車車次G6048及G6047，將會改為來往廣州南站至香港西九龍站。
港鐵表示，乘客可以透過12306網站或應用程式，留意車次資料。
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巴士
城巴：日間服務一直維持至8號信號生效後約2至3小時
城巴表示，將會加強下午時段的巴士服務以方便市民下班，日間服務將一直維持直至八號信號生效後約2至3小時。
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航空
香港航空：9月6日部分航班取消
香港航空指，受颱風摩羯影響，以下航班將會取消：
- HX107 香港至海口
- HX108 海口至香港
- HX161 香港至三亞
- HX162 三亞至香港
港航又指，乘搭以上航班的乘客，現可獲豁免更改航班之費用；另表示旅客前往機場前，請留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網諮詢服務，或電話查詢最新航班情況。
國泰航空：9月5日沒有航班取消
國泰航空表示，預計今日沒有航班會因颱風摩羯而需取消，並建議顧客於航班起飛前最少三小時抵達機場，確保預留充裕時間辦理登機手續、通過安檢及前往登機閘口。
國泰航空正密切留意天氣狀況，並會持續更新網站提供最新消息，並建議顧客於自助訂位管理服務上登記聯絡資料，確保能通過短訊或電郵收取最新航班資訊，並於前往機場前先查看航班狀況，亦豁免更改機票的手續費用，以便顧客能彈性安排行程。
HK Express：9月5日改期航班
HK Express(香港快運)宣布，9月5日將有部分航班需要改期，包括：
香港 > 大阪(關西)
原定 UO688 9月5日 14:55
改為 UO862 9月5日 15:45
大阪(關西) > 香港
原定 UO689 9月5日 20:45
改為 UO863 9月5日 21:30
香港 >首爾(仁川)
原定 UO626 9月5日 16:45
改為 UO618 9月6日 07:15
首爾(仁川) > 香港
原定 UO627 9月5日 22:35
改為 UO619 9月6日 12:45
香港 > 布吉
原定 UO764 9月5日 20:10
改為 UO762 9月6日 07:55
布吉 >香港
原定 UO765 9月5日 23:40
改為 UO761 9月6日 11:15
船運
噴射飛航：維持有限度服務
噴射飛航表示，鑑於香港天文台最新颱風消息，噴射飛航已就港澳航班時間作出調整，最後一班由香港開出時間為15:00；澳門開出時間為16:00。
敬請旅客留意噴射飛航網站及Facebook 有關最新航班服務資訊。
5/9 航班時間謹供參考如下：
- 香港往澳門（外港）： 12:30 13:00 14:00 15:00
- 澳門（外港）往香港： 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00
金光飛航：9月5日尾班船後停航
金光飛航指，因應香港考慮於9月5日下午4至7時改掛八號風球，金光飛航將駛出9月5日的尾班船後停航。各航線之尾班船如下：
- 香港（上環）至氹仔：12:00
- 氹仔至香港（上環）：14:00