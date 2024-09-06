摩羯颱風｜天文台未來能否再提早通知掛8號波　梁榮武：今次已做得「好盡」需拿捏平衡

梁榮武指大眾不要期望每次都做到相關提示，因為有些颱風的路徑很飄忽。他解釋預報的科技仍然存有限制，未能完全清楚知道風力及雨量變化，形容「像在黑房捉黑貓」。天文台對颱風動向本身已是一種預測，再考慮提早幾小時通知改發8號警告信號，更是「預測的預測」，不可能無限延伸提早預測，導致有相對大的誤報機會。

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票 ⬇️⬇️ 立即開APP參加 ⬇️⬇️