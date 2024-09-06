摩羯颱風｜天文台未來能否再提早通知掛8號波　梁榮武：今次已做得「好盡」需拿捏平衡

超強颱風摩羯襲港，天文台日前提早約6小時通知將改發8號警告信號。至於未來能否進一步提早通知市民，香港氣象學會發言人、前天文台助理台長梁榮武認為，天文台今次已做得「好盡」，需要拿捏平衡。
梁榮武今早在電台節目指出，今次颱風摩羯的路徑「循規蹈矩」，無太大懸念，吻合世界各大天氣預報中心的預測結果。因此天文台有較大信心掌握摩羯的移動路線、方向及速度，從以提早通知市民做好準備。
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梁榮武指大眾不要期望每次都做到相關提示，因為有些颱風的路徑很飄忽。他解釋預報的科技仍然存有限制，未能完全清楚知道風力及雨量變化，形容「像在黑房捉黑貓」。天文台對颱風動向本身已是一種預測，再考慮提早幾小時通知改發8號警告信號，更是「預測的預測」，不可能無限延伸提早預測，導致有相對大的誤報機會。
預計稍後登陸後仍會影響本港
現時摩羯已逐步離開香港，梁榮武提及摩羯是超強颱風，時速略為加快至約15公里，但與一般颱風時速可超過20公里來說仍然較慢。加上摩羯距離本港較遠，帶來的雨量不多，對本港影響亦不是非常嚴重，只是不時帶來強風及大雨。但摩羯周邊仍有不少雨帶，相信稍後登陸後仍會影響本港。