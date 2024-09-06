八號東北烈風或暴風信號現正生效，天文台將在下午12時40分改發三號強風信號。《am730》特此整理在風球下各項交項交通服務的最新安排，方便讀者參考。

城巴會繼續調派人手巡視主要巴士幹道，作出恢復巴士服務的評估。有關最新的服務安排，請留意城巴流動應用程式或Facebook專頁。

城巴表示，由於天文台宣布將於下午12時40分改發三號強風信號，大部份日間路線及機場快線將會於下午12時40分起陸續恢復服務，部份路線或會因路面情況仍需暫停服務。

【09:50更新】 九巴及龍運指，因應天文台將會發出三號強風信號，九巴及龍運大部分路線會於中午12時40分起陸續恢復服務。

【07:25更新】 港鐵公布，列車及輕鐵將由頭班車起維持有限度服務，港鐵巴士暫停服務。另外，機場快綫市區預辦登機服務截止時間會由航班起飛前的90分鐘改爲航班起飛前的120分鐘，直至另行通知。電車公司表示全線服務續暫停。

市區預辦登機服務的截止時間，現時維持飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。

港鐵指，天文台已公布下午12時40分將改發三號強風信號，港鐵列車及輕鐵班次於稍後時間會逐步加密，以應付增加的乘客量；港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務。

九巴路線除B1、B9，龍運路線S1、S64、S64C、S64P及S64X由頭班車起維持有限度服務外，其他九巴及龍運日間路線暫停服務，直至另行通知。

航空

香港快運宣布，今日共有16班航班取消。大灣區航空宣布，今日共有6班航班受影響，其中4班航班取消、2班航班延期出發。

香港快運宣布，今日取消16班航班，航班編號包括UO850、UO851、UO736、UO737、UO250、UO251、UO522、UO523、UO130、UO131、UO552、UO553、UO112、UO113、UO652及UO653，涉及目的地包括大阪、清邁、三亞及高雄等。由於天氣狀況不穩定，其他航班或會出現改動，建議旅客在前往機場前先查看其航班狀況，亦鼓勵航班未受影響的旅客，在航班出發前至少3小時抵達機場，以確保有充足時間辦理登機手續。

大灣區航空宣布，今日共有6班航班受影響，其中航班編號HB320、HB321、HB344及HB345將會取消；另外2班航班則改到後日(7日)出發，包括HB231及HB232。受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於14日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免，又提醒乘客出發前往機場前，先查閱航班最新情況。