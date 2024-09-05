摩羯颱風｜麥當勞/譚仔三哥/壽司郎等10大連鎖餐廳8號風球營業時間一覽

颱風摩羯來襲，天文台指將於下午6時20分改掛八號熱帶氣旋警告信號。不少連鎖餐廳於8 號風球仍照常營業，以下為大家整理麥當勞/譚仔三哥/壽司郎等連鎖快餐店8號風球營業時間，包括如麥當勞、大家樂、譚仔等。
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摩羯颱風｜麥當勞
麥當勞宣布8號風球下除九龍公園、山頂廣場、海洋公園及亞洲貨櫃物流中心分店外，其他分店正常營業，而麥麥送服務就暫停。
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摩羯颱風｜KFC
KFC除中環有餘貿易中心、上環信德中心、小西灣藍灣廣場及赤柱廣場分店外，其餘分店的堂食、外賣自取會維持服務。而全線「快脆送」外賣送餐服務將暫停，並會於8號風球除下後盡快恢復服務。
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摩羯颱風｜大家樂
大家樂部分分店會照常營業，而分店名單會視乎情況有所更改。
摩羯颱風｜美心MX
美心8號風球期間，大部分分店由早上8時起照常營業，「外賣自取」服務不受影響。
而分店實際營業時間或會有所更改 , 歡迎向美心MX分店查詢
摩羯颱風｜大快活
八號風球期大快活所有分店均會營業，惟九號颱風信號及十號颱風信號生效時，只有部份分店會維持營運，詳情以官方公布為準或可致電分店查詢。
摩羯颱風｜譚仔雲南米線
受惡劣天氣影響，譚仔部分分店的營業時間會有調整，早餐供應時間將會改為08:00開始，正常營業的分店名單如下：
香港：香港仔利港中心、柴灣華泰大廈、小西灣商場、筲箕灣愛東、鴨脷洲海怡半島、石塘咀、北角樂嘉、華貴商場、堅尼地城
九龍：長沙灣青山道、深水埗西九龍中心、觀塘廣場、新蒲崗Mikiki、觀塘翠屏、油塘大本型、藍田麗港城、藍田啟田商場、牛頭角下邨、秀茂坪、九龍灣淘大、彩虹彩雲、何文田廣場、大角咀港灣豪庭、大角咀海富商場、佐敦白加士街、美孚曼坊、紅磡置富都會、鑽石山鳳德、九龍城廣場、樂富廣場
新界：屯門華都、屯門海趣坊、天水圍嘉湖、天水圍天澤、天水圍天盛、元朗千色匯、荃灣海之戀、荃灣愉景新城、葵興、葵芳葵豐大廈、上水彩園邨、上水新都廣場、粉嶺囍逸、粉嶺皇后山、粉嶺名都、沙田中心、沙田廣源、沙田偉華中心、沙田禾輋、馬鞍山頌安、馬鞍山廣場、大圍美林、烏溪沙銀湖天峰、大圍新翠、大埔超級城、青衣長發、東涌富東、青衣翠怡、將軍澳新都城、將軍澳尚德、將軍澳南豐廣場、將軍澳廣場、將軍澳彩明、將軍澳日出康城、將軍澳寶琳
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摩羯颱風｜譚仔三哥米線
譚仔三哥宣布大部分分店照常營業，以下分店會暫停營業，8號風球除下2小時內就會恢復營業：
深水埗福榮街110號、荔枝角D2 Place、尖沙咀幸福中心、佐敦、觀塘電訊一代廣場、觀塘晨光大廈、觀塘海濱匯、黃大仙竹園、新蒲崗康強街、大角咀大全街、樂富匯富坊、紅磡馬頭圍道、馬鞍山新港城、大埔大明里、大埔八號花園、上水新成路、元朗安寧路、天水圍天瑞、屯門珀御坊、荃灣麗城薈、葵涌九龍貿易中心、大窩口、中環威靈頓街、灣仔道、銅鑼灣香島大廈、鰂魚涌海光街、太古康怡花園、小西灣富欣花園
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▼8號風球要求員工WFH是否合法？▼
摩羯颱風｜Pizza Hut
8號烈風或暴風信號懸掛期間，外送速遞服務將會暫停; 期間，你仍可選擇到分店或網上訂購外賣自取美食*。不便之處，敬請原諒。
*分店將根據個別情況而調整營業時間，詳情請致電分店查詢
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摩羯颱風｜壽司郎
壽司郎於8號風球下，全線分店將維持正常服務，根據情況而調整營業時間。營業時間或詳情可致電壽司郎分店查詢。
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摩羯颱風｜吉野家
吉野家於8號風球將維持網上下單及外賣自取服務，各分店服務詳情可於官網查詢。
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