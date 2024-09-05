摩羯颱風｜麥當勞/譚仔三哥/壽司郎等10大連鎖餐廳8號風球營業時間一覽

麥當勞8號風球營業時間

KFC 8號風球營業時間

摩羯颱風｜ 大家樂 大家樂部分分店會照常營業，而分店名單會視乎情況有所更改。 點擊查看營業分店名單

大家樂8號風球營業時間

摩羯颱風｜ 美心 MX 美心8號風球期間，大部分分店由早上8時起照常營業，「外賣自取」服務不受影響。 而分店實際營業時間或會有所更改 , 歡迎向美心MX分店查詢

美心MX8號風球營業時間

摩羯颱風｜ 大快活 八號風球期大快活所有分店均會營業，惟九號颱風信號及十號颱風信號生效時，只有部份分店會維持營運，詳情以官方公布為準或可致電分店查詢。

大快活8號風球營業時間

譚仔8號風球營業時間

譚仔三哥8號風球營業時間

Pizza Hut8號風球營業時間

壽司郎8號風球營業安排

吉野家8號風球營業詳情