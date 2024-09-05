摩羯颱風｜天文台考慮下午4時至7時改發八號烈風或暴風信號(更新)

三號熱帶氣旋警告信號現正生效，摩羯已增強為超強颱風。上午7時，超強颱風摩羯集結在香港之東南偏南約390公里。在過去1小時，橫瀾島及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時55及53公里，最高陣風分別超過每小時62及67公里。天文台指，摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，今早本港普遍風力增強，高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，摩羯將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區的風力會進一步增強，天氣轉壞，天文台會考慮在今日下午4時至7時之間改發八號烈風或暴風信號。

今日離岸及高地稍後達烈風程度 市區最高氣溫約 30 度 本港地區今日天氣預測吹清勁至強風程度東至東北風，離岸及高地稍後達烈風程度。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。最高氣溫約30度。

天文台展望明日風勢頗大，部分地區間中達烈風程度，有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。週末期間風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定。下周初驟雨逐漸減少。天文台指，熱帶氣旋摩羯會在今明兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶並繼續增強。受摩羯影響，今明兩日廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。隨著摩羯遠離及減弱，下周初華南沿岸驟雨逐漸減少。而下周中期廣東沿岸風勢微弱，該區天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨。同時，預料一個廣闊低壓區會為台灣以東海域帶來不穩定天氣。