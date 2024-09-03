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生活
2024-09-03 13:21:00

打風食物│雞蛋、椰菜花、蕎麥麵等儲糧之選 南瓜可放一個月

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打風食物│雞蛋、椰菜花、蕎麥麵等儲糧之選 南瓜可放一個月（am730製圖）

打風食物│雞蛋、椰菜花、蕎麥麵等儲糧之選 南瓜可放一個月（am730製圖）

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家中要有幾日儲糧，以應對打風、黑雨等緊急情況。與其漫無目的地「盲搶」一堆罐頭、即食麵，無營養又做成浪費，不如停一停看看儲糧到底應該買啲乜？今次就同大家綜合儲糧必買的食物，包括主食蒟蒻麵、椰菜花、娃娃菜及蘿蔔等蔬菜，仲有肉類、調味品及零食，當中唔少都係健康之選！趁著周末來到，不妨買定少少儲糧。

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12種可常放雪櫃的蔬菜 - 粟米筍 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 甜椒 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 洋蔥 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 青瓜 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 木耳 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 冬瓜 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 四季豆 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 西蘭花 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 大白菜 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 蘿蔔 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 椰菜 12種可常放雪櫃的蔬菜 - 菇類

主食類：

主食除了白米及即食麵，其實可選擇蒟蒻麵及蕎麥麵較熱量的麵食，高纖、低熱量的蒟蒻麵加入芝麻醬或咖哩汁，健康又好食。另外麥皮亦是另一耐放的選擇。

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蕎麥麵 蒟蒻麵 意粉 麥皮

蔬菜類：

蔬菜方面同樣要選擇存放時間長的瓜菜，推介的包括椰菜花、娃娃菜及蘿蔔等，另外，冬菇和乾木耳含有多醣體，有助調節免疫系統，增加抵抗力，也能降低血脂肪、潤腸和通便。

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娃娃菜 椰菜花 蘿蔔 南瓜：不切開的話，可存放一個月。 大蒜 洋蔥 乾木耳 冬菇

魚蛋肉類：

魚蛋肉類可以補充蛋白質，除了可購買少量雞蛋，急凍雞肉及豬肉的扁身包裝方使儲放，減少雪櫃的儲放空間。

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雞蛋：留意雞蛋存放期短，只要少量入手即可。 急凍豬肉 急凍雞肉 急凍三文魚 罐頭魚：罐頭魚可挑選「水煮」的而非油漬，減少熱量。

調味料：

買好食物，也不要忘記調味品，除了最基本的糖、鹽、油及生粉外，還有豉油及茄汁等！

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雞湯 豉油 茄汁 蠔油 辣椒油

零食類：

長時間留在家中，煲劇打機當然想食下零食，低卡低脂的薯片、開心果也是不錯選擇。另外在家工作也可以沖茶提提神。

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薯片 芝士粒粒 罐頭魚餅乾 開心果 茶包 湯包：市面上有不同湯包選擇，部分可以儲放逾一個月，適合愛湯水的人士。

儲糧注意要點：

  1. 留意存放期，例如麵包、牛奶，如果只有數天就到期就不要買。
  2. 如果足夠自己及家人食一星期或以上，留個機會給其他街坊。
  3. 不要浪費，明知自己及家人都不喜歡某種食物，買回家得個擺字，就不要盲搶。
  4. 留意同層/同大廈街坊需要，尤其獨居老人、單親家庭，橫掂都要排隊不如幫手買少少。

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