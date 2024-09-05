八號熱帶氣旋警告信號現正生效，天文台表示，由於超強颱風摩羯發展成熟，將於今日(5日)下午6時20分改發八號風球。《am730》特別整理颱風摩羯對社會及公共服務的影響，方便讀者們參考。
摩羯颱風｜康文署所有刊憲泳灘封閉
【19:53更新】康文署晚上7時50分宣布，因應八號熱帶氣旋警告信號生效，轄下所有刊憲泳灘會暫時封閉，強調按《泳灘規例》，任何人士不遵從有關暫時封閉安排即屬違法，一經定罪最高可判罰2,000元及監禁14日。康文署呼籲市民在惡劣天氣下應遠離岸邊，切勿前往泳灘進行水上活動，以免危及個人及救援人員的安全 。
摩羯颱風｜天文台考慮下午4時至7時改發八號烈風或暴風信號 (更新)
摩羯颱風｜天文台料下午改掛8號風球 港鐵巴士渡輪服務安排一文睇清 (持續更新)
摩羯颱風｜醫管局所有門診診所暫停
醫管局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間醫療服務，已在八號熱帶氣旋警告信號生效後暫停，已預約的病人可於八號熱帶氣旋警告信號取消後，另行約診症時間，公立醫院急症室則維持正常服務。醫管局又指，已為惡劣天氣作出準備，於公立醫院採取適當的防風及防水浸措施，醫院職員亦會密切監察高風險地點，準備應對惡劣天氣。
摩羯颱風｜衞生署牙科診所暫停緊急街症服務初步登記
衞生署表示，由於天文台即將發出八號熱帶氣旋警告信號，轄下堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、荃灣牙科診所和元朗政府合署牙科診所將暫停牙科街症服務初步登記。
摩羯颱風｜兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站暫停服務
政府宣布，新冠疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站將會陸續停止接受登記，並將於今日餘下時間關閉。受影響人士可於原定預約接種的日期翌日起，透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。
摩羯颱風｜幼兒及社署服務單位等將停止開放
社署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號將會發出，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將會停止開放。如市民已送子女或家人到有關中心，請從速安排他們安全回家。
摩羯颱風｜29個臨時庇護中心開放
民政事務總署表示，各區民政事務處將提早在今午4時起開放共29個臨時庇護中心供有需要市民入住。
摩羯颱風｜今晚六合彩攪珠順延至周六舉行
【15:45更新】香港馬會獎券有限公司宣布，由於八號烈風或暴風信號關係，原定於今晚(5日)舉行的六合彩攪珠(第24/100期)將順延至周六(7日)晚上舉行，已購買的彩票仍然有效。
另外，香港賽馬會場外投注處將在今天(5日)下午5時20分起暫停服務。顧客服務熱線包括1818、1817和1880，以及電話投注服務亦會暫停。
顧客仍然可透過數碼平台，包括網上投注服務「投注區」、馬會投注三合一、Racing Touch及GoalX投注應用程式或1886電話投注自動服務系統投注。
摩羯颱風｜幻彩詠香江暫停
【15:30更新】旅遊事務署宣布，由於天文台會在今日(5日)下午發出八號烈風或暴風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。
摩羯颱風｜鯉魚門體育館暫停開放
【14:50更新】康文署宣布，由於觀塘區鯉魚門體育館的主場需用作民政事務處臨時庇護中心，將於下午4時起暫停開放，直至另行通知。如有需要，鯉魚門體育館的其他設施亦可能在稍後時間暫停開放。
摩羯颱風｜中小學等日校今明兩日停課 夜校今晩停課
【13:50更新】教育局宣布，由於天文台會在今午6時20分改發八號熱帶氣旋警告信號，夜校今晩將停課。當天文台下午發出預警八號熱帶氣旋警告信號，所有日校(包括中學及小學)亦將停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。
另外，天文台預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，明日有狂風大驟雨及雷暴。考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校(包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心)明日(6日)將繼續停課。視乎風暴將會的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。
摩羯颱風｜考評局下午國際及專業考試改期
【11:35更新】考評局宣布，由於天氣惡劣，有關國際及專業考試將作出特別安排，今日(5日)下午舉行的考試將會改期，有關安排將於日內公布，包括：
- Prometric 考試(原定於下午1時或以後舉行的考試)
- ABRSM術科考試(原定於下午2時或以後舉行的考試)
摩羯颱風｜領港服務下午2時半起暫停
海事處指，接獲香港領港會有限公司通知，由於熱帶氣旋關係，領港服務將會由今午(5日)2時30分起暫停。請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。
摩羯颱風｜麥當勞/譚仔三哥/壽司郎等10大連鎖餐廳8號風球營業時間一覽
摩羯颱風｜迪士尼樂園3號信號期間有限度運作
【09:40更新】香港迪士尼樂園度假區宣布，天文台發出3號強風信號，樂園今(5日)開放作有限度運作。迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務，可能會因惡劣天氣情況而暫停。
3號強風信號生效期間，樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。訪客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排，也可瀏覽官方網頁或手機應用程式。
摩羯颱風｜梅窩臨時公眾填料接收設施停止開放
土木工程拓展署表示，由於天文台發出3號強風信號，梅窩臨時公眾填料接收設施已於上午8時30分停止開放，直至另行通知。
摩羯颱風｜現代貨箱碼頭中午起暫停重櫃交收
現代貨箱碼頭表示，因颱風關係，今日中午12時起暫停所有重櫃交收服務。
摩羯颱風｜社署：不要送子女或家人到幼兒及長者服務等中心
【07:12更新】社會福利署勸喻市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。
摩羯颱風｜幼稚園及部分特殊學校停課
教育局表示，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。