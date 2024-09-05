【19:53更新】 康文署晚上7時50分宣布，因應八號熱帶氣旋警告信號生效，轄下所有刊憲泳灘會暫時封閉，強調按《泳灘規例》，任何人士不遵從有關暫時封閉安排即屬違法，一經定罪最高可判罰2,000元及監禁14日。康文署呼籲市民在惡劣天氣下應遠離岸邊，切勿前往泳灘進行水上活動，以免危及個人及救援人員的安全 。

八號熱帶氣旋警告信號現正生效，天文台表示，由於超強颱風摩羯發展成熟，將於今日(5日)下午6時20分改發八號風球。《am730》特別整理颱風摩羯對社會及公共服務的影響，方便讀者們參考。

​摩羯颱風｜ 醫管局所有門診診所暫停

醫管局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間醫療服務，已在八號熱帶氣旋警告信號生效後暫停，已預約的病人可於八號熱帶氣旋警告信號取消後，另行約診症時間，公立醫院急症室則維持正常服務。醫管局又指，已為惡劣天氣作出準備，於公立醫院採取適當的防風及防水浸措施，醫院職員亦會密切監察高風險地點，準備應對惡劣天氣。

​摩羯颱風｜衞生署牙科診所暫停緊急街症服務初步登記

衞生署表示，由於天文台即將發出八號熱帶氣旋警告信號，轄下堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、荃灣牙科診所和元朗政府合署牙科診所將暫停牙科街症服務初步登記。

​摩羯颱風｜兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站暫停服務

政府宣布，新冠疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站將會陸續停止接受登記，並將於今日餘下時間關閉。受影響人士可於原定預約接種的日期翌日起，透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。

​摩羯颱風｜幼兒及社署服務單位等將停止開放

社署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號將會發出，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將會停止開放。如市民已送子女或家人到有關中心，請從速安排他們安全回家。

​摩羯颱風｜29個臨時庇護中心開放

民政事務總署表示，各區民政事務處將提早在今午4時起開放共29個臨時庇護中心供有需要市民入住。