考評局今日的國際及專業考試改期，即睇公共服務安排。(資料圖片)

八號東北烈風或暴風信號現正生效，至少維持至今日正午12時，其後天文台打算在下午12時40分改發三號強風信號。《am730》特別整理颱風摩羯對社會及公共服務的影響，方便讀者們參考。

摩羯颱風｜入境處恢復服務

【10:30更新】入境事務處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號將於下午12時40分取消，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處將於八號熱帶氣旋警告信號取消後兩小時內恢復服務。

摩羯颱風｜社署各中心將8號波取消後兩小時內恢復服務

【10:10更新】社署指，轄下幼兒中心、課餘託管服務中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心等各中心，會在八號熱帶氣旋警告信號取消後的兩個小時內，恢復提供服務予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

摩羯颱風｜ 日校繼續停課 夜校今晚恢復上課

【09:37更新】教育局表示，所有日校今日繼續停課，而夜校今晚將恢復上課。

摩羯颱風｜港股全日停市

【08:22更新】港交所宣布，由於天文台現已發出8號颱風信號，今日證券市場(包括滬深港通北向交易)及衍生產品市場的交易安排將受影響。若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。港交所將於適當時候再作出公布。

摩羯颱風｜ 教育局宣布所有日校今日繼續停課

教育局宣布，所有日校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，今日繼續停課。夜校上課安排將稍後公布。

摩羯颱風｜ 考評局今日的國際及專業考試改期

考評局宣布，今日上午及下午舉行的ABRSM術科考試將會改期，有關安排將於日內公布。

摩羯颱風｜ 衞生署診所關閉 兒童社區疫苗接種中心暫停開放

衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所都會關閉。另外，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心，及私家診所新冠疫苗接種站不會開放，疫苗接種服務暫停。如八號熱帶氣旋警告信號在下午1時前除下，接種中心及接種站會在警告信號除下兩小時後，重新開放及恢復接種服務直至正常開放時間結束。