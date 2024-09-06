八號東北烈風或暴風信號現正生效，天文台將在下午12時40分改發三號強風信號。《am730》特此整理在風球下各項交項交通服務的最新安排，方便讀者參考。

港鐵已加強各主要車站的人手協助乘客，以配合相關列車服務安排。由於車站或會在乘客較多的時候實施客流管理措施，請乘客為行程預留充裕時間。

市區預辦登機服務的截止時間，現時維持飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。

天文台已公佈下午12時40分將改發三號強風信號，港鐵列車及輕鐵現正逐步加密班次，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。

城巴指，天文台宣佈將於下午12時40分改發三號強風信號，城巴大部份日間路線及機場快線將會於下午12時40分起陸續恢復服務，但部份路線因路面情況等因素仍需暫停服務。暫停服務路線：

九巴路線B1及B9、龍運路線S1、S64、S64C、S64P和S64X正提供有限度服務。以下路線或特別班次將有臨時安排︰

航空

香港快運宣布，今日共有16班航班取消。大灣區航空宣布，今日共有6班航班受影響，其中4班航班取消、2班航班延期出發。

香港快運宣布，今日取消16班航班，航班編號包括UO850、UO851、UO736、UO737、UO250、UO251、UO522、UO523、UO130、UO131、UO552、UO553、UO112、UO113、UO652及UO653，涉及目的地包括大阪、清邁、三亞及高雄等。由於天氣狀況不穩定，其他航班或會出現改動，建議旅客在前往機場前先查看其航班狀況，亦鼓勵航班未受影響的旅客，在航班出發前至少3小時抵達機場，以確保有充足時間辦理登機手續。

大灣區航空宣布，今日共有6班航班受影響，其中航班編號HB320、HB321、HB344及HB345將會取消；另外2班航班則改到後日(7日)出發，包括HB231及HB232。受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於14日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免，又提醒乘客出發前往機場前，先查閱航班最新情況。