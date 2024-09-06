八號東北烈風或暴風信號現正生效，天文台將在下午12時40分改發三號強風信號。《am730》特此整理在風球下各項交項交通服務的最新安排，方便讀者參考。
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鐵路
港鐵維持有限度服務
【11:00更新】
天文台已公佈下午12時40分將改發三號強風信號，港鐵列車及輕鐵現正逐步加密班次，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。
市區預辦登機服務的截止時間，現時維持飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。
港鐵已加強各主要車站的人手協助乘客，以配合相關列車服務安排。由於車站或會在乘客較多的時候實施客流管理措施，請乘客為行程預留充裕時間。
高速鐵路(香港段)維持正常服務，港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。
港鐵列車服務現正逐步加密至以下班次：
荃灣綫 3 分鐘一班
觀塘綫 3.5 分鐘一班
港島綫 3 分鐘一班
南港島綫 4 分鐘一班
將軍澳綫
北角站 – 寶琳站 4 分鐘一班
北角站 – 康城站 7 分鐘一班
東涌綫
香港站 – 青衣站 4 分鐘一班
香港站 – 東涌站 8 分鐘一班
迪士尼綫 10 分鐘一班
機場快綫 10 分鐘一班
東鐵綫
金鐘站 – 羅湖站 5分鐘一班
金鐘站 – 落馬洲站 10 分鐘一班
屯馬綫 4 分鐘一班
輕鐵 6 – 19 分鐘一班
港鐵巴士 3 – 20 分鐘一班（將於三號信號發出後恢復服務）
高鐵：香港段維持正常服務
高速鐵路(香港段)維持正常服務，港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。
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巴士
九巴：12時40分起陸續恢復服務
【10:56更新】九巴指，因應天文台將會發出三號強風信號，九巴及龍運大部分路線會於中午12時40分起陸續恢復服務。
九巴路線B1及B9、龍運路線S1、S64、S64C、S64P和S64X正提供有限度服務。以下路線或特別班次將有臨時安排︰
九巴暫停服務
- 市區︰2P、3X、5P、5X、6X、14D、24（經九龍灣商貿區特別班) 、224X
- 新界西︰35X、40A、43C、261P
- 新界東︰78B、78S、86S、91P、288B、291P
- 過海路線︰936A
改道行駛
- 13X（所有班次途經麗晶花園）
龍運路線暫停服務
- E36P
城巴：部分路線暫停
【12:14更新】
城巴指，天文台宣佈將於下午12時40分改發三號強風信號，城巴大部份日間路線及機場快線將會於下午12時40分起陸續恢復服務，但部份路線因路面情況等因素仍需暫停服務。暫停服務路線：
3A, 22D, 23B, 42C, 61R, 66, 77A, 79P, 81A, 85A, 85P, 88X, 95P, 679, 682A, 682B, 694S, 702B, 795, 795P, 798A, 798B, 798P, 798X, 930A, 933, 950, 9520, 955, 962, 962C, 962G, X962, 969A, 969B, 969C, 976, 976A, 979, 987, 988, H1, H2
其他：
新大嶼山巴士：除路線N38、B4及B6維持有限度服務，其餘所有路線暫停服務。
愉景灣巴士：除路線DB02R，其餘所有路線暫停服務。
珀麗灣客運：路線NR330、NR334暫停服務；路綫NR332維持每30分鐘班次(加停青衣站)。
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航空
香港快運宣布，今日共有16班航班取消。大灣區航空宣布，今日共有6班航班受影響，其中4班航班取消、2班航班延期出發。
香港快運宣布，今日取消16班航班，航班編號包括UO850、UO851、UO736、UO737、UO250、UO251、UO522、UO523、UO130、UO131、UO552、UO553、UO112、UO113、UO652及UO653，涉及目的地包括大阪、清邁、三亞及高雄等。由於天氣狀況不穩定，其他航班或會出現改動，建議旅客在前往機場前先查看其航班狀況，亦鼓勵航班未受影響的旅客，在航班出發前至少3小時抵達機場，以確保有充足時間辦理登機手續。
大灣區航空宣布，今日共有6班航班受影響，其中航班編號HB320、HB321、HB344及HB345將會取消；另外2班航班則改到後日(7日)出發，包括HB231及HB232。受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於14日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免，又提醒乘客出發前往機場前，先查閱航班最新情況。
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船運
噴射飛航：珠海-香港/九龍航班全日暫停
噴射飛航表示，按照珠海高速客輪有限公司所示，預測颱風摩羯將短期內為航道海域帶來不穩定天氣影響，今日往返珠海及香港之航班服務將會暫停。
金光飛航
上環至澳門氹仔首班船下午1時半開出，首班氹仔往上環3時開出
新渡輪：1時45分起陸續恢復
新渡輪指，隨著熱帶氣旋摩羯逐漸遠離香港，新渡輪中環往來長洲及中環往來梅窩的渡輪服務將逐步恢復正常。
- 中環 至 長洲 13:45
- 長洲 至 中環 13:45
- 中環 至 梅窩 13:50
- 梅窩 至 中環 14:10
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港九小輪：1點45分起陸續復航
港九小輪指，颱風摩羯將遠離本港，航線將在下列時間復航：
- 中環→ 榕樹灣 13:45
- 榕樹灣→ 中環 13:45
- 中環→索罟灣 13:50
- 索罟灣→ 中環 13:45(加班Add.)
- 中環→ 坪洲 13:45 (快船 Fast Ferry)
- 坪洲→ 中環 13:45 (普通渡輪 Ordinary Ferry)
- 坪洲→喜靈洲 14:15
- 喜靈洲→ 坪洲 14:15