考評局今日的國際及專業考試改期，即睇公共服務安排。(資料圖片)

八號東北烈風或暴風信號現正生效，至少維持至今日正午12時，其後天文台打算在下午12時40分改發三號強風信號。《am730》特別整理颱風摩羯對社會及公共服務的影響，方便讀者們參考。

摩羯｜港澳及中國客運碼頭復運

【13:30更新】海事處宣布，在上環的港澳客運碼頭已恢復運作。查詢渡輪航班資料，請直接聯絡有關船公司。

海事處亦宣布在尖沙咀的中國客運碼頭現已恢復運作。查詢渡輪航班資料，請直接聯絡有關船公司。

摩羯｜鯉魚門體育館下午3時重開

【13:00更新】康文署宣布，觀塘區鯉魚門體育館將於今日下午3時重開。該體育館早前因用作民政事務處臨時庇護中心而暫停開放。

摩羯｜衞生署診所將恢復服務

衞生署今日（九月六日）宣布，由於天文台經已於下午12時40分取消八號熱帶氣旋警告信號，衞生署診所將於兩小時內恢復正常服務。

摩羯｜運輸署公共服務安排

運輸署宣布，由於八號烈風或暴風信號已經取消，駕駛考試排期事務處、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組將於其取消後約兩小時內恢復辦公。

各駕駛考試中心、筆試中心及政府車輛檢驗中心今日將繼續暫停服務。已預約今日進行駕駛考試(包括路試和筆試)的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。已預約今日檢驗車輛的市民，請於車輛檢驗中心重開後重新預約。

另外，八號烈風或暴風信號生效期間，或其取消後兩小時內辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本/車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的預約將會取消。已預約的申請人可於9月13日或之前於服務時間內（星期一至五上午9時至下午5時）到訪牌照事務處遞交申請，毋須重新預約。

摩羯｜ 入境處：八號信號未能辦理身份證手續市民 可重新辦理毋須再預約

入境事務處宣布，因八號熱帶氣旋警告生效而未能按預約時間到人事登記辦事處（人事登記處）辦理身份證手續的市民，可在往後日子的相關服務時段前往有關人事登記處辦理手續，無須重新預約，申請人亦無須致電該處確認安排。屆時，申請人應攜同原本的預約確認書（如有），或提供電話預約參考編號以便該處職員跟進。服務輪候時間將視乎當日情況而可能較長。

摩羯｜ 銀行全日停業

【11:15更新】天文台將於下午12時40分改發三號信號，根據銀行公會規定，銀行將會全日停業。

摩羯｜醫管局普通科門診等恢復服務

醫管局表示，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號熱帶氣旋警告信號取消後的2小時內陸續恢復服務。

早前已在普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務預約覆診日期的慢性疾病或專科門診病人，如因颱風影響而未能應診，請依照覆診紙上的指示處理預約安排。至於經電話預約系統或手機應用程式「HA Go」預約普通科門診的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消一小時後，重新預約診症。

醫管局發言人說：「部分病人受惡劣天氣影響未能應診，預計未來幾日求診的病人數目會增加。醫管局已採取不同措施加強人手及服務，以應付需求，會盡量為有需要的病人提供協助。」

摩羯｜法院和審裁處聆訊今延期

【11:15更新】司法機構宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號在上午11時仍然生效，今日(6日)所有法院和審裁處聆訊會延期。在八號熱帶氣旋警告信號取消後，明日(7日)所有法院和審裁處聆訊(包括律師認許申請)如期進行。

原定於今日出庭而受八號熱帶氣旋警告信號影響的人士，包括陪審員，須於下一個工作天(9日)上午9時30分到達法庭。

在八號熱帶氣旋警告信號取消後，法院/審裁處的登記處及辦事處將於今日下午2時40分恢復辦公。登記處恢復辦公前，法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用區域法院和裁判法院登記處提供的電子服務。在登記處暫停辦公期間經綜合法院案件管理系統提交的任何文件將視作於登記處重開時收到。

預計前往法院的人士眾多，特別是高等法院、區域法院和西九龍法院大樓的法庭使用者，由於進入法院大樓時需接受保安檢查，更應提早抵達(尤其在早上及午飯後的繁忙時段)，以預留充足時間接受保安檢查。

摩羯｜ 海洋公園及水上樂園下午 2 時 30 分重開

【10:57更新】海洋公園表示，公園及水上樂園將於今午恢復開放，營業時間分別為下午2時30分至7時，以及2時30分至6時。由於颱風後之清理工作仍有待完成，園內部分設施可能暫停或提供有限度服務。

摩羯｜入境處恢復服務

【10:30更新】入境事務處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號將於下午12時40分取消，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處將於八號熱帶氣旋警告信號取消後兩小時內恢復服務。

摩羯｜社署各中心將8號波取消後兩小時內恢復服務

【10:10更新】社署指，轄下幼兒中心、課餘託管服務中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心等各中心，會在八號熱帶氣旋警告信號取消後的兩個小時內，恢復提供服務予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

摩羯｜ 日校繼續停課 夜校今晚恢復上課

【09:37更新】教育局表示，所有日校今日繼續停課，而夜校今晚將恢復上課。