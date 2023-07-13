擬禁「火車頭」擴禁煙區 政府推控煙政策諮詢

諮詢文件提出四大策略，包括管控供應、禁止宣傳、擴大禁區及重點教育，並提出14個供考慮的措施。盧寵茂表示，目前香港仍有近60萬煙民，每兩名吸煙人士就有一人因吸煙提早死亡，為保護醫療系統、以免一代受煙草禍害，必須盡快制定控煙措施。醫務衛生局副秘書長李力綱表示，近年女性吸煙數目不跌反升，冀在2025年達致7.8%吸煙率的目標。

政府近年推出多項控煙措施，冀能在2025年把吸煙率降低至7.8%。政府發表《控煙策略諮詢文件》，就下階段的控煙措施收集市民意見。文件提出四大策略，包含的方向及措施，包括提高煙草稅、禁止向指定年份以後出生人士賣煙；禁止「火車頭」行為，以及擴大法定禁煙區範圍等。諮詢期至9月30日。醫務衛生局長盧寵茂表示，為免加重醫療系統負擔，以及為下一代著想，須盡早制定控煙措施。

未定禁向哪年後出生者賣煙

文件列出14個方向及措施，在管制供應方面，其中一個方向為提高煙草稅率。盧寵茂表示，世衛建議的煙草稅為75%，惟目前本地的煙草稅佔零售價比率只達64%，故考慮提高煙草稅。另一個較受關注的方向，是禁止向指定日期後出生的人士出售香煙，即「煙草終局」。盧寵茂回應指，暫未有規定哪一年份，政府態度開放，期望聆聽市民意見。

擴大禁煙區方面，文件提出禁止俗稱「火車頭」的「邊行走邊吸煙」行為，減少市民吸入二手煙的機會。至於擴大禁煙的公共地方，建議地點包括行人天橋及公共交通候車區，以及學校及醫院附近的指定範圍。另外，文件亦提到提高違例吸煙的定額罰款，諮詢方向提出3,000元或5,000元，亦歡迎市民就其他金額提出意見。

就禁止宣傳方面，諮詢方向包括規管煙草產品的添加劑成分，例如在產品中加入水果味、加強對無煙場所的管理，以及擴大香煙包裝上的健康忠告的面積至100%。諮詢期由即日起至9月30日，市民可透過填寫網上問卷，或郵寄方式表達意見。

報販業批加煙稅助長私煙市場

長遠煙草政策關注組歡迎政府展開公眾諮詢，又指私煙流入量明顯增加，再加煙草稅亦無助控煙，認為下階段控煙政策應以「打擊私煙」及「改善戒煙服務」為重中之重。

全港報販大聯盟及香港報販協會強烈反對再加煙草稅，指政府早前增加煙草稅已令私煙市場更加猖獗，嚴重打擊守法小商販生計，報檔整體生意急跌近五成，呼籲部分團體提出真正有效的控煙措施，免讓報販蒙受損失。