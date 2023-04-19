政府對啟德綠色集體運輸持開放態度　跑道區來年將增辦3巴士線

啟德發展區原先規劃的單軌鐵路最終擱置，有立法會議員指有意見認為啟德可引入內地的無人駕駛有軌電車「雲巴」，關注政府會否就此展開可行性研究。署理運輸及物流局局長廖振新表示，政府對引入世界各地及內地的綠色智能集體運輸系統持開放態度，主要考慮因素包括發展區的公共運輸需要和系統的載客量、建造系統所需佔用的空間、系統的可持續性、建造及營運的成本效益，以及對鄰近持分者及環境的影響等。

啟德輕軌成本高難符合消防要求

廖振新回覆立法會質詢指，政府早前研究指出在九龍東興建單元高架模式的環保連接系統，建造和運作成本將十分高昂，加上難以符合法定消防通道要求、技術受制於區內稠密發展，故並非可持續和可取的選項。

此外，廖振新指啟德發展區現已有20條專營巴士和5條專綫小巴路線，往返鄰近鐵路站及其他地區。為配合九龍東發展步伐，運輸署擬在今年第三及四季，分別開辦由啟德郵輪碼頭往返尖沙咀的城巴20X線，以及延長現有來往啟德沐元街及高鐵西九龍站的城巴20A線至郵輪碼頭。他又稱，明年第三季將增辦來往郵輪碼頭及沐元街的城巴22S線，以加強啟德發展區對內與對外的公共交通服務。啟德郵輪碼頭現址為前啟德機場的跑道末端，前跑道一帶已有多個私人住宅項目落成。