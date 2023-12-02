政府工2023｜入境事務助理員體能要求 全年招聘毋須大學畢業　起薪點高達24,380元　(附入職條件及申請方法)

今年入境事務處未有跟隨其他紀律部隊調整入職要求，但全年招聘的入境事務助理員，起薪點高達24,380元，仍然吸引多人投考。入境事務助理員主要職責為執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等工作。有關入境事務助理員的入職條件及福利，可參閱以下內文。

入職條件

申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民。該職位的最低學歷要求是在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績；或在香港中學會考五科考獲第2級E級或以上成績，或具同等學歷。除學歷要求外，考生亦需要達到指定兩種語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會的中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，並能操廣東話和英語。

與其他紀律部隊的入職要求一樣，考生需要在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，即20題中答對10題或以上。如申請人在申請職位時仍未曾參加相關測試或未曾考獲及格成績，署方仍會接受申請，但考生被安排在招聘過程中參加相關《基本法及香港國安法》測試。

最終獲聘任的考生須在入境事務學院接受為期十五星期的留宿入職訓練，進行一系列實務訓練以應付日後的前線工作。

