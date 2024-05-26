政府擬取締不適切居所 居民︰盼先做好安置政策 憂租金飊升無家可歸

香港社區組織協會在去年1至5月收集了497名不適切居所住戶，了解取締劏房政策帶來影響及所需支援。 (李景玉攝)

不少劏房等不適切居所環境惡劣，有損住戶心身健康；香港社區組織協會調查發現，受訪居民住狹小單位，更有逾四成居不適切居所受訪者住所雖有窗，但因面向後巷或天井，或其原因而不能打開窗戶，另有9.7%住所沒有窗，影響單位通風。去年施政報告提出成立解決劏房問題工作組，為劏房制定最低標準，取締不符合標準劏房，但有住戶擔心，若政府未完善相關政策便貿然推行，或令劏房租金上升，致無家可歸，香港社區組織協會推算目前不適切居所達14萬戶，租戶達25萬名，認為推行相關政策前，應先制定安置政策，確保劏房戶有容身之所。

協會指，根據房屋署「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」，人均居住面積低於每人5.5平方米(59.2平方呎)的公屋租戶被定義為「擠迫戶」。協會去年1至5月，收集497名不適切居所住戶；七成受訪者的人均居住面積低於5.5平方米。居所空氣流通方面，49.5%人居所設有窗戶並可正常打開，其餘受訪者的情況分別為設有窗戶，但面向後巷/天井(20.9%)或因各種原因不能打開(19.9%），9.7%人住所沒有窗戶，影響室內空氣流通對健康造成隱患。

九成同意政府取締劏房，但需要有安置政策(88.5%)任職倉務員李先生指，月入7千元，居住在油麻地一個49平方呎劏房，月租4千元已佔入息逾半。他認為未完善制定取締劏房政策前，貿然推行只會令租金上升，居民只會無家可歸；又認為簡化簡約公屋申請程序，讓居民有安居之所。

社協副主席施麗珊認為，取締劏房前先有安置政策，再作劏房登記，避免非法或不合規劏房再現；同時應為已申請公屋，但未能安排公屋或簡約公屋劏房戶提供租金津貼。