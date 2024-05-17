政府擬立法設機制 禁有條件付款 改善建造業拖糧

本地建築工程工作涵蓋的範圍廣泛、工種繁多，層層「分包」十分普遍，若一方拖延付款，或致工人被拖糧，及工程出現延誤。發展局向立法會提交《建造業付款保障條例草案》，建議禁止分判商與下層工程公司訂立不公平付款條款，下層公司如未能按合約收款，可透過停工或減慢進度追討，並提供一個由獨立第三方解決付款爭議的審裁機制。

現時分包合約經常列明即使下層工程公司完工，仍要等上層分判商收錢後才獲放款。在《建造業付款保障條例草案》下，列明在簽訂合約時禁止「有條件付款」的條文，例如待「上家」付款方在上一層合約收款後才向「下家」申索方支付款項；同時規定「上家」須在合約訂明的日期，或收到「下家」付款申索後30日內作付款回應，並在60日內付款。