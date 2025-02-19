政府擬終身禁違國安者組織職工會　收境外勢力資金須申請

政府建議修訂《職工會條例》，加入維護國家安全相關條文，建議終身禁止干犯危害國安罪行的人擔任職工會的理事、執委和發起人等，以及賦權職工會登記局局長基於維護國安需要，拒絕職工會新登記或合併申請。當局同時建議，規定職工會接受境外勢力提供的資金前，須向登記局局長申報，獲批後亦要保存獨立及詳細賬目，以及禁止用於本地選舉。

可基於國安拒新登記或合併申請

勞工及福利局與勞工處向立法會提交修例建議，為維護國家安全擬加強職工會登記局局長的監督和管理權力，包括可禁止干犯「危害國家安全罪行」的人誓任職工會的理事、執委等職員，或申請新工會的發起人，局長亦可基於國家安全理由，拒絕職工會新登記或合併申請兼不可以向法院提出上訴，但可以司法覆核。