政府擬終身禁違國安者組織職工會　收境外勢力資金須申請

政府建議修訂《職工會條例》，加入維護國家安全相關條文，建議終身禁止干犯危害國安罪行的人擔任職工會的理事、執委和發起人等，以及賦權職工會登記局局長基於維護國安需要，拒絕職工會新登記或合併申請。當局同時建議，規定職工會接受境外勢力提供的資金前，須向登記局局長申報，獲批後亦要保存獨立及詳細賬目，以及禁止用於本地選舉。
可基於國安拒新登記或合併申請
勞工及福利局與勞工處向立法會提交修例建議，為維護國家安全擬加強職工會登記局局長的監督和管理權力，包括可禁止干犯「危害國家安全罪行」的人誓任職工會的理事、執委等職員，或申請新工會的發起人，局長亦可基於國家安全理由，拒絕職工會新登記或合併申請兼不可以向法院提出上訴，但可以司法覆核。
修例又建議規管職工會接受境外勢力資金，要求需要先向登記局申請並說明資金來源和用途，經批准後方可接受，並需要保存獨立及詳細帳目，以及禁止用於區議會、立法會和特首選舉等本地選舉。當局同時就職工會與海外組織聯結的定義，由「外國」修改為「境外」，但不包括內地和澳門，即涵蓋外國和台灣，以及禁止職工會成為任何境外政治性組織成員。
條例罰則修訂未有定案
今次修例亦有其他完善職工會規管制度的建議，包括職工會不得命名與其宗旨或規劃牴觸，以及相當可能會在該職工會性質與目的方面誤導公眾的名字，以及因應外勞增加而放寬職工會會員資格至非通常在港居住人士。當局計劃4月向立法會提交條例草案，相信修例可針對性地加強維護國家安全，且不會窒礙職工會發展，違者罰則就仍正與律政司商討，未有定案。