政府牽頭推動經濟消費 餐飲交通業將推優惠

聖誕節及農曆新年是消費黃金檔期之一，然而港人北上消費氣氛熾熱，整個11月累計有約585萬人次北上，政府和各界都不斷推出措施鼓勵本地消費。港府多個政策局代表及商界昨舉行跨部門跨界別會議，商討統籌各界別鼓勵本地消費。文化體育及旅遊局長楊潤雄會後透露，將在聖誕節至農曆新年期間，舉辧更多大型活動，吸引市民及旅客消費，屆時餐飲業、交通業亦會推出優惠，相關活動將適時公布。

會議有多個決策局代表及餐飲、零售、商場和交通業界成員出席。楊潤雄稱，各界在會上達共識，包括「推動消費、刺激經濟是全社會的事」，政府會牽頭推動經濟與消費，而業界亦會推出創新及多元的優惠及活動。由現在至明年農曆新年，當局會與旅發局推出繽紛冬日巡禮等多種活動，而農曆新年將有花車巡遊及煙花匯演，往後亦會繼續推出富香港特色的活動。