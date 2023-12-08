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2023-12-08 04:30:50
日報

政府牽頭推動經濟消費 餐飲交通業將推優惠

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楊潤雄

楊潤雄指，將推出繽紛冬日巡禮等活動。(蘇文傑攝)

聖誕節及農曆新年是消費黃金檔期之一，然而港人北上消費氣氛熾熱，整個11月累計有約585萬人次北上，政府和各界都不斷推出措施鼓勵本地消費。港府多個政策局代表及商界昨舉行跨部門跨界別會議，商討統籌各界別鼓勵本地消費。文化體育及旅遊局長楊潤雄會後透露，將在聖誕節至農曆新年期間，舉辧更多大型活動，吸引市民及旅客消費，屆時餐飲業、交通業亦會推出優惠，相關活動將適時公布。 

會議有多個決策局代表及餐飲、零售、商場和交通業界成員出席。楊潤雄稱，各界在會上達共識，包括「推動消費、刺激經濟是全社會的事」，政府會牽頭推動經濟與消費，而業界亦會推出創新及多元的優惠及活動。由現在至明年農曆新年，當局會與旅發局推出繽紛冬日巡禮等多種活動，而農曆新年將有花車巡遊及煙花匯演，往後亦會繼續推出富香港特色的活動。

楊潤雄又指，與會者亦同意各行各業應提高服務質素，並承認不排除出現個別服務較差情況，但整體服務業質素仍良好，未來優質旅遊服務協會與旅發局會推措施增強質素。首11月訪港旅客逾3,000萬人次，他指，早前舉辦的「夜繽紛」活動效果非常好，活躍市面氣氛；相關部門未來會續各自的工作，如民政專員會在新區議會成立後，在各區辦更多特色活動和設打卡點，鼓勵市民外出消費。

被問業界是否仍有能力推出優惠，楊指商場、餐飲及零售業一直有很多優惠，料未來仍有類似安排。政府會盡量製造一個好的環境，舉辦多些大型活動等。

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