新一批350億元銀債8月23日開售　「保底息」上調至4厘 (持續更新)

金管局今日宣布發行第七批銀色債券，目標發行額350億元，並會視乎市場情況，提高到最多450億元，保證息率由3.5厘上調到4厘。認購日期為本月23日早上9時起至9月2日下午2時，並於9月14日發行，市民可透過20間配售銀行及27間指定證券經紀認購，當中中銀香港及匯豐已豁免所有認購、存倉及提早贖回費用。

新一批銀債年期3年，每手1萬元，每人最高配發金額是100萬元，即最多100手，重複申請將不被接納。新一批銀債每半年派一次息，保證息率至4厘，浮息就以最近6個月平均通脹率計算，以較高者為準。有別於通脹掛勾債券(iBond)，銀債不可以在二手市場轉讓，但持有人可以在債券到期前向政府出售。

合資格認購年齡為60歲，即在1963年或之前出生，並持有香港身份證的市民都可以認購。金管局助理總裁陳家齊表示，鼓勵認購的市民能夠持有到尾，或能享有高於4厘息利率。

被問到投資甚麼資產 陳家齊籲市民放心

被問到投資甚麼資產可以保證有4厘息，陳家齊表示，今次銀債上調保底息至4厘，最高發行額增至450億，是根據以往6次發行銀債的經驗、市況、後市趨勢而制定，由於宏觀投資環境不明朗，希望今次銀債可成為安心投資選擇，以及促進本地債市發展。她說，所有發債回來的款項都必須撥入債券基金，放再在外滙基金作投資，這樣多年來外滙基金回報全部屬正數，認為今次銀債在還本付息方面，市民可以非常安心和放心，惟當局對預購反應不作預計，但希望是正面和積極。