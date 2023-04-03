教育局積極研究調整小學「叩門位」安排　校長：一刀切影響大

學齡人口持續下跌，教育局預計本港小一學齡人口，將由今年5.7萬，跌至2029年5萬，同期中一學齡人口亦會由7.1萬跌至6萬。有議員要求當局以行政指令方式，扣減中小學候補位(俗稱「叩門位」)數量。而教育局局長蔡若蓮日前亦表示，正積極研究調整「叩門位」安排，亦已就此諮詢家校合作事宜委員會以及辦學團體的意見。

校長：難 一刀切取消「叩門位」

而資助小學校長會副主席陳淑儀在電台節目中表示，由於近年適齡兒童人數下降，加上部分人離港，令未來5至6年學校收生人數都不理想。她認為，討論是否有空間減「叩門位」以減少對學校的震盪，原則上校長都支持，但認為當局亦可盡快落實小班教學。她解釋，小班教學能夠減低師生比例，協助教師處理上課輔導問題，亦令上課效能較理想，如果一刀切取消「叩門位」，就會令運作上有困難。