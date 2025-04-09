整體消費者信心指數按季持平 城大調查：買樓信心最低

踏入4月，美國特朗普政府宣布對所有貿易夥伴徵收對等關稅，全球經濟環境的不確定性加劇。城市大學公布今年第一季度兩岸及港澳消費者信心指數，當中香港消費者整體信心指數報84.2，按季持平，但按年跌4.3%。6個分項指數中，3個的信心均見上升，但就業狀況和投資股票指數則下降；而經濟發展的信心指數與上季相若。
兩岸及港澳消費者信心指數查由首都經濟貿易大學、中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學及台灣輔仁大學聯合進行。消費者信心指數最高分為200分，表示受訪者「信心飽滿」；最低分為0分，表示「全無信心」。指數低於100分表示「信心不足」。城大決策分析及營運學系負責研究香港地區的消費者信心，2025年第一季度調查日期為今年3月1至24日，訪問了1,000位年滿18歲並在本地常住的香港居民。
香港方面，整體信心指數錄得84.2，與上季持平，但與去年同期比較下降4.3%。在6個分項指數中，香港消費者今季度對3個範疇的信心均見上升，與2024年第四季度相比，購買房屋指數(73.1)升幅最大，增3.1%，但仍為各項指數中最低。物價狀況指數(77.7)上升2.4%，生活(消費)狀況指數(103.1)只稍微上升0.5%，保持相對穩定，為最高的分項指數，並接近分界線100分，顯示受訪者對該範疇的信心屬中性。
就業狀況投資股票信心下降
香港消費者今季度對兩個範疇的信心均見下降，當中就業狀況(83.1)和投資股票(89.2)指數則分別下降2.9%和2.1%。
經濟發展指數則保持不變，保持在79.2。城大指，港人對經濟發展的信心指數，雖與去年同期相比下降6.6%，但與上一季度相比則保持不變。