整體消費者信心指數按季持平 城大調查：買樓信心最低

踏入4月，美國特朗普政府宣布對所有貿易夥伴徵收對等關稅，全球經濟環境的不確定性加劇。城市大學公布今年第一季度兩岸及港澳消費者信心指數，當中香港消費者整體信心指數報84.2，按季持平，但按年跌4.3%。6個分項指數中，3個的信心均見上升，但就業狀況和投資股票指數則下降；而經濟發展的信心指數與上季相若。

兩岸及港澳消費者信心指數查由首都經濟貿易大學、中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學及台灣輔仁大學聯合進行。消費者信心指數最高分為200分，表示受訪者「信心飽滿」；最低分為0分，表示「全無信心」。指數低於100分表示「信心不足」。城大決策分析及營運學系負責研究香港地區的消費者信心，2025年第一季度調查日期為今年3月1至24日，訪問了1,000位年滿18歲並在本地常住的香港居民。