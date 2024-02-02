數據科普｜免簽效應：新加坡可成春節旅遊熱點

在2024年1月25日，中國與新加坡共同簽署了一項協議——《中華人民共和國政府與新加坡共和國政府互免持普通護照人員簽證協定》。根據此協定，從2024年2月9日起（即農曆新年除夕），中國與新加坡的公民持普通護照互訪時將享受免簽證的便利，可進行旅遊、探親及商務等私人活動，最長停留期限為30天。

免簽效應：新加坡春節旅遊討論量飆升｜來源： TOCANAN

我們對中國遊客在社交媒體上討論春節旅遊目的地的選擇進行了持續觀察。免簽證協定宣布的當天，將新加坡作為旅遊目的地的帖子數量驟增至1,841篇。過去兩個月的社交媒體動態顯示，新加坡作為春節旅遊目的地的討論量高達14,318條，而香港的討論量則為1,366條。這顯示新加坡正在迅速成為香港在旅遊市場上的一個強有力的競爭者。 對小紅書平台的數據進行深入分析後，我們觀察到新加坡所提供的繽紛文化體驗和獨具特色的美食選擇贏得了遊客的廣泛好評，這方面的正面情感度超過了90%。作為一個綠意盎然的城市，新加坡以其迷人的城市景觀和豐富的文化背景給予遊客難忘的印象。無論是著名的魚尾獅公園、美麗的濱海灣花園，還是充滿樂趣的環球影城，每一處都成為了遊客爭相打卡的熱門地點。此外，市中心的牛車水和小印度生動展示了新加坡的文化多樣性。從傳統的咖椰吐司到香濃的肉骨茶，這些地道美食在遊客推薦中屢獲好評，凸顯了新加坡作為美食天堂的吸引力。

新加坡的文化多樣性與美食天堂贏得遊客心｜來源： TOCANAN