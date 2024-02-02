數據科普｜免簽效應：新加坡可成春節旅遊熱點

在2024年1月25日，中國與新加坡共同簽署了一項協議——《中華人民共和國政府與新加坡共和國政府互免持普通護照人員簽證協定》。根據此協定，從2024年2月9日起（即農曆新年除夕），中國與新加坡的公民持普通護照互訪時將享受免簽證的便利，可進行旅遊、探親及商務等私人活動，最長停留期限為30天。
我們對中國遊客在社交媒體上討論春節旅遊目的地的選擇進行了持續觀察。免簽證協定宣布的當天，將新加坡作為旅遊目的地的帖子數量驟增至1,841篇。過去兩個月的社交媒體動態顯示，新加坡作為春節旅遊目的地的討論量高達14,318條，而香港的討論量則為1,366條。這顯示新加坡正在迅速成為香港在旅遊市場上的一個強有力的競爭者。
對小紅書平台的數據進行深入分析後，我們觀察到新加坡所提供的繽紛文化體驗和獨具特色的美食選擇贏得了遊客的廣泛好評，這方面的正面情感度超過了90%。作為一個綠意盎然的城市，新加坡以其迷人的城市景觀和豐富的文化背景給予遊客難忘的印象。無論是著名的魚尾獅公園、美麗的濱海灣花園，還是充滿樂趣的環球影城，每一處都成為了遊客爭相打卡的熱門地點。此外，市中心的牛車水和小印度生動展示了新加坡的文化多樣性。從傳統的咖椰吐司到香濃的肉骨茶，這些地道美食在遊客推薦中屢獲好評，凸顯了新加坡作為美食天堂的吸引力。
在新加坡的旅遊體驗中，不只有美食，文化和藝術活動也佔有重要地位。豐富多彩的藝術展覽、各式博物館以及文化活動讓人深入了解新加坡的國家博物館和藝術館等文化機構。從鄰國馬來西亞的獨特文化氛圍，到新加坡歷史悠久的克拉碼頭和多元文化的唐人街，每一處都展示了這個區域在歷史、自然景觀和文化豐富性方面的獨特魅力。新加坡還提供豐富的購物和娛樂體驗，尤其是在國際知名的環球影城和璀璨的濱海灣金沙，為遊客帶來與眾不同的歡樂和興奮。
雖然遊客前往新加坡旅遊毋須申請簽證，但仍有一些顧慮，主要擔心的是春節期間過度擁擠、生活成本高昂以及嚴格的法律規定所帶來的心理壓力。此外，對新加坡風景名勝的宣傳似乎未能充分激發遊客的興趣，顯示遊客對將新加坡作為旅遊目的地仍持觀望態度。
根據社交媒體上的提及量數據，香港在春節旅遊目的地的討論量中位於泰國和新加坡之後，排名第四。進一步分析小紅書的數據顯示，香港旅遊的社交討論情感度是排名前十的熱門旅遊目的地中除了日本外最低的，值得注意的是日本的情況主要受到核廢水問題的影響。面對東南亞旅遊市場的激烈競爭，香港旅遊業須勇敢面對挑戰，通過創新的行動和推廣策略，持續提升遊客體驗，吸引更多內地遊客。香港以其獨特的文化魅力和非凡的都市風情著稱，從熱鬧的購物區、迷人的夜景到豐富的美食文化，每一處都蘊藏著探索的價值。讓我們在新的一年裡，以開放的態度和創新的策略，重新點燃香港旅遊的活力，讓這座城市再次綻放成為亞洲最耀眼的明珠。
文：劉偉良(Eden)/社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官