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2023-10-27 04:30:30
日報

數據科普｜比特幣市場新風向

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數據科普｜比特幣市場新風向

數據科普｜比特幣市場新風向

我已經有一段日子沒有寫關於加密貨幣的文章了，但最近的市場動態引起了我的注意。特別是當比特幣的價格再度重回去年五月的水平時，我覺得要重新探討。今天，我想帶大家了解這波漲勢背後的幾大原因。

在過去的一年中，比特幣經歷了許多的波折。近期，這種數位貨幣的價格已成功地突破了30,000美元，甚至一度觸及了35,200美元，這是過去17個月以來的最高價位。這樣的飆升，特別是在經歷了數月的市場整體低迷之後，引起了大家的關注。

比特幣

比特幣的價格重回去年五月的水平｜來源： Yahoo Finance

從各方的資訊和市場動態中，我整理出了幾大可能影響此次價格上升的關鍵因素：

1. 期貨比特幣ETF的期望：無疑地，期貨比特幣ETF的期待成為了這波價格上升的主要驅動力。當全球最大的資產管理公司BlackRock提交其比特幣現貨ETF申請，且其ETF在DTCC（存託信託及結算公司）的清單上出現，市場的信心得到了進一步的鞏固。這表示，一旦獲得SEC（美國證券交易委員會）的批准，BlackRock將會迅速推出其ETF產品。

2. 技術分析與市場情勢：有著廣大追隨者的加密市場分析師Carl Runefelt（又名Carl From The Moon）透露，根據他的技術分析，比特幣價格有望再次大漲。他觀察到比特幣已形成了鑽石底部模式，這通常預示著未來價格將會大幅上升，甚至有可能達到41,000美元的水平。

3. 加密相關的股票動態：比特幣的價格飆升同時，許多與其相關的股票也受到了正面的影響。以持有大量比特幣的MicroStrategy和知名加密貨幣交易平台Coinbase為例，它們的股價分別上升了9%和3%。

4. 主要交易所的大量資金流出：值得注意的是，一些大型加密貨幣交易所近期記錄了大量的資金流出，尤其是全球最大的交易所Binance，其資金流出超過5億美元。這樣的流動性退場可能意味著許多交易者預期市場將進一步上升，因此他們選擇將資金儲存到私人錢包中。

比特幣

期貨比特幣ETF的期待已成為社交媒體上的熱門話題 ｜來源： TOCANAN

但即便市場現況呈現樂觀，投資者仍須保持謹慎。比特幣的價格波動性是出了名的高，而諸如監管政策、全球經濟狀態，以及技術發展等外部因素，皆可能對其價格帶來劇烈的影響。

尤其在監管層面，SEC對於是否批准比特幣ETF的決策可能會給市場帶來巨大的震盪。就像過去我們所見，每當監管政策有所變動，比特幣的價格經常會受到重大的衝擊。

路透社於10月25日的報道中提到，BlackRock的比特幣ETF於今年8月已被納入DTCC的合格名單。然而，DTCC明確表示，這並不代表它已獲得監管的綠燈，至於SEC將如何決策，目前還無法確定。

比特幣的未來仍充滿變數。對於投資者而言，保持警惕、做足功課，並隨時關注市場動向將是最明智的策略。

文：劉偉良(Eden)/
社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官

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