數據科普｜澳門戰略 佔領農曆新年假期

這個農曆新年假期，澳門的旅遊業繁榮，到訪者數量比去年新冠疫情低谷時增長了300%。根據澳門政府的初步數據，澳門在這個假期的前五天到訪人數已達318,000。當中，超過180,000人來自中國大陸，比去年同期增長了155%，約118,000名到訪者來自香港，增長了2,700%。1月份澳門的賭場收益也因此受惠大幅上升，據澳門博彩監察和協調局本周三表示，去年12月的總博彩收益同比增長82.5%，達到116億澳門元，這是自去年2月以來的首次增長，也是自2020年1月以來的最高月收益。 文：劉偉良(Eden) / 社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官 然而，從比較來看，香港遠不及澳門的旅客流量，根據香港入境處統計數據，年初一有30,406人次旅客出入境香港，其中18,635人次旅客入境，只相約澳門的37%，包括10,082人次為中國大陸旅客，以及8,553人次為其他國家旅客。我試圖通過社交媒體數據，探索這套呈現香港旅遊業不理想信號的原因。

1月初，我在此專欄利用中國社媒討論數據，了解中國遊客對香港旅遊的意向。數據顯示，在2022年最後一周，有不少旅客希望購買在國內尚未有供應的藥品。我在此補充了1月的數據，並加入了關於到澳門旅遊的數據作比較。 首先，關於香港購物/美食話題的帖子量不斷增加，佔1月份香港總帖量的50%，而關於疫苗/藥和留學/讀研話題的帖子則在2023年第一周後有明顯下降。然而，關於澳門的話題比較單一，購物/美食佔到1月澳門總帖量的92%。值得注意的是，在1月8日和22日的兩周，討論澳門購物/美食的帖子量竟然高出香港同期約50%，多出3,500條帖子。澳門成功搶佔了兩個戰略時間點：春節前兩周和春節的第一周。前者可以引起潛在遊客的興趣，而後者則是跟進行動的推動。香港在這兩個時間節點失守，處於被動位置。