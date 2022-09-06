數據科普｜社媒虛假資訊出沒注意

最近兩周你有看過上面那張照片嗎？有被感動和點讚嗎？你可知道那很可能是內容農場產出的虛假資訊？

文：劉偉良(Eden) / 社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官 根據我們系統採集到的數據，該圖片的Facebook源頭是「老占同學會」8月21日08:15的「麥當勞父子」帖子，發出後至今在港台兩地Facebook上共錄得超過7,500條原帖和留言的討論量，互動量最高的話題是有關「吝嗇寒酸」，佔總量的9%帶來70%的互動量。 提到內容農場或虛假資訊只佔總量的1%，但帶來共16%的互動量，這也代表很多網民可能還不知道自己曾幫助散播這篇虛假資訊。包括一些大咖在內，在十個帶來最多互動量的Facebook帳號中只有三個將有關內容下架。

「麥當勞父子」帖文發出後不到36小時，「ReNews」和「馮睎乾十三維度」兩位分別在他們Facebook專頁發文打假，他們的文章對多個疑點有很好的論述，很有參考價值，我在這裏就不重複了。 我的專業是大數據分析，有技術深挖到不同區域的社媒數據進行傳播路徑和效果分析，有點新發現想在這裏和大家分享。 源頭帖子找到了，是來自「今日头条」平台上一個有19萬粉絲的「香港古天九」帳號，帖文發於8月14日16:23標題為「麦当劳看到的一幕，内心有点酸酸的…」，內容未有提到照片是攝於香港，只是放了「很想回到童年#生活##香港#」等標籤。該貼反應一般只有144條評論，很多問及作者為甚麼心酸，他的解釋是「在孩子看來，這是非常快樂的時刻，他感受到了爸爸的愛，也吃了自己喜歡吃的東西」。 下一步的發展是發生在8月16日12:41，一群「小椰子」系列帳號開始以『香港麦当劳里父子“穷酸”一幕曝光，暴露出多少“高高在上”的人』為題在16個平台發了共117條同一標題的帖子，即使加了煽情字眼「窮酸」，網民反應並不理想，只有約40條點讚和留言。

