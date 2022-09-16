數據科普｜英女王的胸針睿智

英女王伊利沙伯二世國葬會在9月19日倫敦西敏寺舉行，在葬禮前4天每天24小時讓民眾瞻仰遺容直到葬禮當天的06：30。泰晤士河畔排起了長長人龍，等待向女王表示最後敬意。人龍最長時有10英里，從西敏寺到南華克6.9英里，在南華克公園有一個3英里長的之字形「蛇餅」。英國政府透過YouTube “Her Majesty The Queen's Lying-in-State| Queue Tracker”發布排隊實時狀況，供民眾參考。
文：劉偉良(Eden)/
社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官
英女王伊利沙伯二世是英國在位時間最長的君主，於1952年即位，見證了巨大的社會變革，執政70年後於9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡去世，享年96歲。她的兒子查理斯三世說，他心愛的母親的去世對他和他的家人來說是一個「非常悲傷的時刻」。
然而世界各地都深深感受到她的離開，在英女王死後的7天內(9月8至14日)我們的大數據系統採集了440萬條相關原帖和留言，覆蓋了110億人次，源於香港的有13萬條覆蓋了1.5億人次。
香港在9月14日晚上做出一個原帖和留言量的波峰，原因是政務司長陳國基於當天代表特區政府前往簽弔唁冊，同日前特首林鄭月娥和前政務司長陳方安生亦曾到領事館弔唁。對前的一個波峰是9月12日《NOW》刪帖停播「我要紀念這偉大的領袖，你看看有那麼多人，這就是民心所向」片段。
政治表態其實可以少一點痕跡，有一個英女王的故事想和大家分享一下。英女王會見過每一位美國總統(除了第36任總統詹森)，她在2019年與特朗普的會面無疑是最具玩味，當時反特朗普抗議活動在倫敦爆發，英女王隻身赴會。在特朗普訪問英國的第一天，她戴著一枚簡單的綠色胸針，這是奧巴馬夫婦送給她的，以表示他們的友誼。第二天，她戴上了加拿大送給她的胸針，特朗普當時對加拿大不太滿意，再者它是雪花形狀，「雪花」是當時不同意特朗普的人對他的稱呼。到最後一天，她選擇了一枚英王太后在喬治六世國王葬禮上佩戴的胸針，可謂與幸福和快樂完全無關。英女王的胸針密碼三比零完勝特朗普。
我很喜歡小說《大亨小傳》中的一句話「她擁有一種罕見的微笑，你一生可能只會看到三數次，它具有一種永恆的保證」。英女王的微笑陪著我的成長給我帶來安慰、安心和勇氣，祝願妳一路好走。