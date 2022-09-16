數據科普｜英女王的胸針睿智

英女王伊利沙伯二世國葬會在9月19日倫敦西敏寺舉行，在葬禮前4天每天24小時讓民眾瞻仰遺容直到葬禮當天的06：30。泰晤士河畔排起了長長人龍，等待向女王表示最後敬意。人龍最長時有10英里，從西敏寺到南華克6.9英里，在南華克公園有一個3英里長的之字形「蛇餅」。英國政府透過YouTube “Her Majesty The Queen's Lying-in-State| Queue Tracker”發布排隊實時狀況，供民眾參考。

文：劉偉良(Eden)/

社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官

英女王伊利沙伯二世是英國在位時間最長的君主，於1952年即位，見證了巨大的社會變革，執政70年後於9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡去世，享年96歲。她的兒子查理斯三世說，他心愛的母親的去世對他和他的家人來說是一個「非常悲傷的時刻」。

然而世界各地都深深感受到她的離開，在英女王死後的7天內(9月8至14日)我們的大數據系統採集了440萬條相關原帖和留言，覆蓋了110億人次，源於香港的有13萬條覆蓋了1.5億人次。