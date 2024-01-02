新一屆油尖旺區議會開首次大會　葉傲冬：未見議員為發言而發言

油尖旺區議員、提振地區經濟專責工作小組主席葉傲冬指，「尖咀夜繽紛」屬於短期措施，最重要是活動要具有特色，認為欠缺地區特色的「夜繽紛」活動，只會變得「模板化」、不吸引。他希望可以從推動油尖旺特色的角度出發，再結合實際情況舉辦類似活動。

葉傲冬又指，油尖旺區除「夜繽紛」之外，還有很多空間發生不同經濟活動，如結合經濟活動的文化導賞遊，相信不同形式活動都可凸顯油尖旺地區特色，惟強調一定要平衡附近民居正常作息，自己也不會同意會影響民居模式的經濟活動經營。另一油尖旺區議員楊子熙亦提到，推出活動時要考慮對居民造成的滋擾。

尼泊爾裔議員樂見議員撐少數族裔活動

據政府統計處2016年中期人口統計，油尖旺為全港最多少數族裔人士居住的地區。區議會亦正研究在善用地區資源和顧及區情的前提下，籌辦符合不同族裔傳統及居民需要的活動，如將新填地街熟食小販市場轉為少數族裔市集或共融「社區客廳」，提供職業培訓可提升其競爭力、籌辦普通話課程等。尼泊爾裔委任區議員Aruna Gurung表示，自己曾每逢星期六到油麻地街坊會教少數族裔中文，深深感受到舉辦中文班等的需要，而少數族裔的活動一般在假期舉行，既難預訂政府場所又負擔不起其他地方費用，因此對民政處及議員支持少數族裔舉行活動感開心。