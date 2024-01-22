新冠肺炎︱孔繁毅：正值新冠高峰期　相信會維持較長時間或至農曆新年後

衞生防護中心表示，JN.1已成為本港最流行的變異病毒株，孔繁毅在電台節目指JN.1和XBB.1.92同屬Omicron BA.2病毒株的分支，兩者均以輕症為主，病徵與感冒等上呼吸道病毒感染相若。不過，孔繁毅指JN.1的免疫逃逸較嚴重，傳播力較強，降低現有疫苗的作用。他指目前供港的XBB新冠疫苗，仍能有效預防感染後患重症或死亡的風險，保護力足夠，提醒高危人士盡快接種加強劑。

孔繁毅以瑪麗醫院的上呼吸道感染住院個案為例，指80%均為嚴重新冠患者，大部分是長者或長期病患者，只有一少撮個案是流感，相信於農曆新年後才會增多流感重症，屆時流感會達到峰值。

長者感染新冠死亡率高企

至於港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華，在另一電台節目表示，現時各地的新冠病毒個案大增，本港長者人口多加上天氣轉冷，若爆發JN.1變異病毒株感染，傳播速度會非常快。他又提及兒童及青少年感染新冠後，有機會出現急性併發症，包括嘶哮症、急性肺炎和急性壞死性腦炎，而長者感染新冠後的死亡率高。他提醒市民不要輕視新冠可帶來的毀滅性後果，而接種疫苗能顯著降低死亡率 。