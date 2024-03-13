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2024-03-13 12:37:13

新加坡傳媒評香港變「趕客之都」：餐廳侍應「長期憤怒」 限時不合理

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疫後經濟漸恢復正常，香港不少行業都開始回到正軌，惟餐飲業面對通脹、北上消費等因素仍未見起息。（資料圖片）

疫後經濟漸恢復正常，香港不少行業都開始回到正軌，惟餐飲業面對通脹、北上消費等因素仍未見起息。（資料圖片）

疫後經濟漸恢復正常，香港不少行業都開始回到正軌，惟餐飲業面對通脹、北上消費等因素仍未見起息，新加坡《聯合早報》周二(12日)發表評論文章，直指香港成為「趕客之都」，點名餐飲業服務態度差、限制時間用餐、催埋單的不合理行為讓人吃得一肚子氣，又指侍應「長期處於很憤怒的狀態，彷彿他們才是消費者」。

「酒樓只有一小時用餐時間」 欲離開即改稱可坐個半小時

該文章以「香港為何變成『趕客之都』？」為題，作者戴慶成表示上周五(8日)出席講座後，與講者到附近一間人頭湧湧的酒樓聚餐，酒樓經理明言「只有一小時用餐時間」，他直言是首次遇到，正當大家面面相覷準備去別的餐廳時，經理見勢頭不對，改口答允可坐個半小時。惟作者直言酒樓用了「小技倆」迫他們盡早離開，例如點菜後十多分鐘即一大堆菜餚送上桌面，飯畢服侍應立刻走過來執檯，暗示要埋單離開。事後他們一致認為酒樓「食物尚可，可是服務水平實在不敢恭維」。

侍應長期「憤怒狀態」 彷彿他們才是消費者

作者表示，香港旅遊業在疫後復甦不如預期，不但旅客少來，連港人也一窩蜂地跑去深圳消費，令香港商場餐廳周末冷冷清清，零售餐飲業叫苦連天。他指許多內地朋友近年來香港旅遊後都不約而同大吐苦水，批評香港酒樓和茶餐廳的侍應「好像很煩躁，從下單到付款都處在一個很憤怒的狀態」，彷彿他們才是消費者。他批評一些餐廳甚至設立一些不合理規矩，包括限制時間用餐、不讓客人選擇座位、要求食客搭檯等，「讓人吃得一肚子氣」。

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移民潮令人手不足 更有本錢向顧客擺「臭臉」

作者分析認為，香港租金一直居高不下，餐廳為了維持收入只能追求在有限時間內服務最多顧客，夥計遇到慢條斯理的食客，往往會拋白眼甚至惡言催促。此外，香港打工仔的工作時間偏長，飲食和零售業的僱員平均每日站十小時工作，很難長期保持微笑。加上香港過去三年出現移民潮，各行業人手不足，零售餐飲業尤為嚴重，大部人不擔心失業，自然有本錢向顧客擺「臭臉」。

問題不解決 影響對外形象復甦

作者直言香港餐飲及零售業的禮貌問題由來以久，甚至已成社會頑疾，只是近來更加嚴重，加上深圳的服務水平不斷進步，有比較下自然令香港問題凸顯出來。若問題不解決，香港「趕客之都」地位只會越來越鞏固，影響對外形象和經濟復甦。

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