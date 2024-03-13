新加坡傳媒評香港變「趕客之都」：餐廳侍應「長期憤怒」 限時不合理

疫後經濟漸恢復正常，香港不少行業都開始回到正軌，惟餐飲業面對通脹、北上消費等因素仍未見起息，新加坡《聯合早報》周二(12日)發表評論文章，直指香港成為「趕客之都」，點名餐飲業服務態度差、限制時間用餐、催埋單的不合理行為讓人吃得一肚子氣，又指侍應「長期處於很憤怒的狀態，彷彿他們才是消費者」。

「酒樓只有一小時用餐時間」 欲離開即改稱可坐個半小時

該文章以「香港為何變成『趕客之都』？」為題，作者戴慶成表示上周五(8日)出席講座後，與講者到附近一間人頭湧湧的酒樓聚餐，酒樓經理明言「只有一小時用餐時間」，他直言是首次遇到，正當大家面面相覷準備去別的餐廳時，經理見勢頭不對，改口答允可坐個半小時。惟作者直言酒樓用了「小技倆」迫他們盡早離開，例如點菜後十多分鐘即一大堆菜餚送上桌面，飯畢服侍應立刻走過來執檯，暗示要埋單離開。事後他們一致認為酒樓「食物尚可，可是服務水平實在不敢恭維」。