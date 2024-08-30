新學年會打風？天文台：料今年仍有3至5個熱帶氣旋襲港

天文台預料今年餘下時間仍可能有3至5個熱帶氣旋影響本港。(資料圖片)

天文台表示，今年8月西北太平洋有6個熱帶氣旋生成，但南海沒有出現熱帶氣旋，最新評估顯示，今年餘下時間，仍然可能有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，呼籲市民仍需拭目以待，觀察風季的「下半場」將如何發展。

天文台在最新一篇「天氣隨筆」中，以「中場休息的風季」為題，指今年1月至7月只有5個熱帶氣旋在西北太平洋及南海生成，較長期平均約10個少一半；其中只有兩個影響香港，分別是5月底至6月初的熱帶風暴馬力斯，以及7月中的強烈熱帶風暴派比安。

天文台續指，8月接近尾聲，雖然西北太平洋有6個熱帶氣旋生成，並為日本帶來連場風暴，但南海未見熱帶氣旋的蹤影，形容本港風季猶如迎來了「中場休息」。天文台解釋，這是由於8月南海一帶大部分時間受反氣旋流場所主導，抑制強對流天氣發展，不利熱帶氣旋在南海生成，過去亦曾經出現了南海「無風」的類似情況。

熱帶氣旋或下周生成 天文台：開學留意天氣

天文台展望「下半場」，最新評估餘下時間仍可能有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。而一道廣闊低壓槽會在下周中後期為西北太平洋至南海中北部帶來不穩定天氣，該區會否有熱帶氣旋生成仍然存變數，天文台會繼續密切監測。新學年將於下周展開，天文台預料下周初廣東地區風勢微弱，天氣酷熱，但高溫亦會觸發驟雨，呼籲繼續留意最新天氣資訊。