新居屋首批買家料下周三揀樓 啟悅苑樓王享維港景 距港鐵一分鐘步程

房委會昨公布新一期居屋售樓書和價單，6個項目單位分別售149萬至494萬元，平均呎價約6,280至9,390元。當中「樓王」位於啟德啟悅苑B座、俗稱鳳凰樓層的30樓8室單位，售價494萬元，料可享維港及體育園景觀，距離港鐵宋皇臺站僅一分鐘步程。首批買家預料於下周三(31日)開始揀樓。

新一期居屋的6個項目，包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣安楹苑、安麗苑、安樺苑、屯門兆翠苑和元朗朗天苑，共提供9,154伙，以市價62折出售，售價約為149萬至494萬元。

樓王位於啟悅苑B座30樓8室，實用面積469方呎，售494萬元，呎價10,543元，屬「開門見廁」布局，單位座向東南，料近觀可望啟德體育園，因位處高層預計亦可遠眺觀塘避風塘及維港。啟德啟悅苑樓高34層，單位分布1至31樓，B座每層約35個單位，分4翼，當中兩翼各設12個單位，另兩翼側分別有5或6個單位，備有6部升降機。啟悅苑位置極佳，距離宋皇臺站只需1分鐘步程。