新居屋首批買家料下周三揀樓 啟悅苑樓王享維港景 距港鐵一分鐘步程

房委會昨公布新一期居屋售樓書和價單，6個項目單位分別售149萬至494萬元，平均呎價約6,280至9,390元。當中「樓王」位於啟德啟悅苑B座、俗稱鳳凰樓層的30樓8室單位，售價494萬元，料可享維港及體育園景觀，距離港鐵宋皇臺站僅一分鐘步程。首批買家預料於下周三(31日)開始揀樓。
新一期居屋的6個項目，包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣安楹苑、安麗苑、安樺苑、屯門兆翠苑和元朗朗天苑，共提供9,154伙，以市價62折出售，售價約為149萬至494萬元。
樓王位於啟悅苑B座30樓8室，實用面積469方呎，售494萬元，呎價10,543元，屬「開門見廁」布局，單位座向東南，料近觀可望啟德體育園，因位處高層預計亦可遠眺觀塘避風塘及維港。啟德啟悅苑樓高34層，單位分布1至31樓，B座每層約35個單位，分4翼，當中兩翼各設12個單位，另兩翼側分別有5或6個單位，備有6部升降機。啟悅苑位置極佳，距離宋皇臺站只需1分鐘步程。
朗天苑首期僅7.43萬
今期新項目中，最平為元朗朗天苑A座3樓19室，面積288呎、屬開放式設計，售價148.72萬元，呎價5,164元，首期以樓價5%計，7.43萬元首期便可上車做業主。單位位處低層，「斜對面」是垃圾及物料回收室，並接近水錶櫃及減壓掣室。朗天苑A座每層亦有23個單位，分布在4翼內，當中兩翼各有4個單位，另外較長兩翼分別有7及8個單位，備有8部升降機。相對於啟悅苑，朗天苑交通相對隔涉，距離港鐵朗屏站達20分鐘步程，離較近兩個輕鐵站屏山站或水邊圍站亦分別要步行逾10分鐘。
除全新項目外，出售的包括約60個在「居屋2020」推售的馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑；以及在「居屋2022」推售的東涌裕雅苑和沙田愉德苑因買賣協議撤銷而收回的單位；當中錦駿苑最多重售單位，涉36個月。