施政報告2023｜白表「初生家庭」揀樓機會增逾倍　綠表「初生」競爭不減反增

施政報告宣佈推出居屋「家有初生優先選樓計劃」提倡生育，《am730》按過去3期居屋申請數字推算，有3歲或以下幼兒的白表「初生家庭」申請競爭情況，會由舊機制下的每12.7至27.2個家庭競爭一伙，大幅改善至5.2至11.2個家庭競爭一伙，即揀樓機會增加逾倍。不過，綠表「初生家庭」配額的競爭情況反較原本「其他家庭」配額激烈。公屋聯會總幹事招國偉表示，新機制對白表家庭非常吸引，對綠表家庭吸引度則一般。
記者︰曾偉龍
行政長者李家超在施政報告中宣佈推出居屋「家有初生優先選樓計劃」，鼓勵香港家庭生育，在居屋申請中，額外撥出銷售單位總數10%的配額，連同原有「家有長者優先選樓計劃」的30%配額，合共預留40%配額供「初生家庭」及「長者家庭」競爭，並可以優先選樓。
白表「初生家庭」揀樓機會增加逾倍
根據房委會回覆《am730》的數字，「居屋2020」、「居屋2022」及「居屋2023」申請家庭中有3歲或以下幼兒的家庭分別有1.5萬個、1.4萬個及9,000個，佔比10.8%至14.4%。假設過去三期居屋申請已實施「家有初生優先選樓計劃」，在不考慮「核心家庭」與「非核心家庭」差異下，推算「居屋2023」白表「初生家庭」的競爭程度將由舊機制下由12.7個室庭爭奪一個單位，改善至5.2個家庭競爭一個單位；「居屋2022」及「居屋2020」的白表「初生家庭」面對的競爭亦由「19.9爭1」和「27.2爭1」，分別改善至「8.3爭1」和「11.2爭1」。「初生家庭」在三期的選樓機會均增加超過1倍。
不過，綠表「初生家庭」方面，由於「長者家庭」數量較多，即使一般家庭可以「升級」與「長者家庭」共享40%配額，額外的「初生」配額競爭程度反而更激烈。《am730》推算，「居屋2023」、「居屋2022」及「居屋2020」的綠表「初生家庭」在實施新機制下，新「初生家庭」配額的競爭情況為「13.4爭1」、「16.3爭1」及「13.9爭1」，較原有的「其他家庭」配額的「7.2爭1」、「8.9爭1」和「7.1爭」更為激烈。而即使新配額較原配額競爭大，「初生家庭」仍保有「其他家庭」配額的抽籤機會。
招國偉：綠表「長者家庭」申請數量較多令「初生家庭」優勢不大
房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，公共屋邨有老齡化現象，故綠表「長者家庭」申請數量較多，令綠表「初生家庭」的優勢不大，吸引力一般；白表「初生家庭」選樓機會較過往大大增加，而且選樓優先次序與「長者家庭」同等，可以選購大單位的機會大增。他表示，過去白表家庭會聯同家中長者申請，增加中籤機會，但未來白表家庭可以「雙向發展」，舉例有祖父母、父母和幼兒的五口之家，可以分拆成祖父母的「長者家庭」和父母及幼兒的「初生家庭」，競逐兩個可優先選樓的配額，選樓機會較過往樂觀。他雖稱現時難估計未來「初生家庭」增長數字，但指白表「長者家庭」及「初生家庭」的申請總數將會較過去期數增加，「可能多一倍都唔定，一般家庭生BB 就可以優先（揀樓）」。
新設「初生家庭」配額後，居屋大單位需求料增，房委會回覆指，房委會視乎個別地盤的環境因素在設計上考慮單位的不同面積及比例，以滿足不同家庭的需要。至於有建議居屋申請按銷售配額比例按樓盤分配，房委會回覆，房委會在銷售計劃前考慮不同類別申請者的住屋需要、當時情況、選樓程序，以及持份者意見等，適時檢討有關銷售安排。