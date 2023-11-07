施政報告2023｜白表「初生家庭」揀樓機會增逾倍　綠表「初生」競爭不減反增

施政報告宣佈推出居屋「家有初生優先選樓計劃」提倡生育，《am730》按過去3期居屋申請數字推算，有3歲或以下幼兒的白表「初生家庭」申請競爭情況，會由舊機制下的每12.7至27.2個家庭競爭一伙，大幅改善至5.2至11.2個家庭競爭一伙，即揀樓機會增加逾倍。不過，綠表「初生家庭」配額的競爭情況反較原本「其他家庭」配額激烈。公屋聯會總幹事招國偉表示，新機制對白表家庭非常吸引，對綠表家庭吸引度則一般。 記者︰曾偉龍 行政長者李家超在施政報告中宣佈推出居屋「家有初生優先選樓計劃」，鼓勵香港家庭生育，在居屋申請中，額外撥出銷售單位總數10%的配額，連同原有「家有長者優先選樓計劃」的30%配額，合共預留40%配額供「初生家庭」及「長者家庭」競爭，並可以優先選樓。

白表「初生家庭」揀樓機會增加逾 倍 根據房委會回覆《am730》的數字，「居屋2020」、「居屋2022」及「居屋2023」申請家庭中有3歲或以下幼兒的家庭分別有1.5萬個、1.4萬個及9,000個，佔比10.8%至14.4%。假設過去三期居屋申請已實施「家有初生優先選樓計劃」，在不考慮「核心家庭」與「非核心家庭」差異下，推算「居屋2023」白表「初生家庭」的競爭程度將由舊機制下由12.7個室庭爭奪一個單位，改善至5.2個家庭競爭一個單位；「居屋2022」及「居屋2020」的白表「初生家庭」面對的競爭亦由「19.9爭1」和「27.2爭1」，分別改善至「8.3爭1」和「11.2爭1」。「初生家庭」在三期的選樓機會均增加超過1倍。 不過，綠表「初生家庭」方面，由於「長者家庭」數量較多，即使一般家庭可以「升級」與「長者家庭」共享40%配額，額外的「初生」配額競爭程度反而更激烈。《am730》推算，「居屋2023」、「居屋2022」及「居屋2020」的綠表「初生家庭」在實施新機制下，新「初生家庭」配額的競爭情況為「13.4爭1」、「16.3爭1」及「13.9爭1」，較原有的「其他家庭」配額的「7.2爭1」、「8.9爭1」和「7.1爭」更為激烈。而即使新配額較原配額競爭大，「初生家庭」仍保有「其他家庭」配額的抽籤機會。