施政報告2024｜住宅按揭可借七成　再推「還息不還本」　烈酒稅勁減　合標劏房叫「簡樸房」(更新)

▼《施政報告2024》片段▼ 國際金融中心地位重奪世界第三 粉碎各種「唱衰論」 【13:33更新】李家超在結語中指，自上任以來，提出各種措施推行改革，改變政府文化，強化系統、優化制度，為建設每天進步的香港而奮鬥，為市民有更好的住房、更好的教育、更好的生活而努力。 在共同努力下，香港國際金融中心地位上升一位，重奪世界第三，粉碎了各種「唱衰論」。但過去的成功，不代表將來的成功。香港不可自滿，必須不斷求進求變，自我革新。同時，不可妄自菲薄，不可被內部和外部唱衰力量動搖自信、破壞士氣。 施政報告2024｜《施政報告》提「改革」41次 新質生產力、低空經濟首成關鍵字 他表示，今年的《施政報告》，深化了他上任以來的改革，進一步推出強化措施。世界百年未有之大變局正加速演進，地緣政治複雜，中美關係出現不確定性，香港面對外部政治力量衝擊。這都會帶來挑戰。他有信心在改革創新，共同努力下，社會的經濟會發展得更蓬勃，市民會生活得更豐盛，香港的未來一定會更美好。 撥款3億元 資助私企安裝高速充電設施 【13:29更新】首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施I·PARK 1預計明年投入服務，我們亦會推進I·PARK 2建設，向「零廢堆填」目標進發。政府會持續評估社會對減廢的看法和參與度，明年中向立法會匯報。 在加速生產綠色轉型方面，政府會注資1億元，推出新一輪「清潔生產伙伴計劃」，加快推動位於香港及廣東省的港資工廠綠色轉型和改造升級，向碳中和目標邁進。 在擴大電動車充電網絡Z，政府大力推行綠色運輸，透過「EV屋苑充電易資助計劃」和寬免總樓面面積安排，估計2027年中前提供約20萬個充電停車位。政府會投入3億元推出新計劃，資助私營機構安裝高速充電設施，至2030年累計裝置3 000個高速充電器。 僱員再培訓局明年初起不設學歷上限 【13:25更新】李家超指，改革僱員再培訓局，明年初開始不再設學歷上限，以全民培訓為目標、增加最少15,000個年度總學額、加強與高等院校和龍頭企業等合作，及加強職涯規劃和職業配對等服務。 落實強積金全自由行 另外，他表示落實強積金全自由行，強制性公積金計劃管理局會研究「全自由行」具體方案，利用今年6月推出的積金易平台，容許僱員將僱主強制性供款的累算權益轉移至自選計劃，鼓勵僱員積極管理強積金投資，促進市場競爭，創造減費空間。 「關愛隊」撥款恆常化 下期資助金額增五成 【13:23更新】李家超表示，「關愛隊」勤奮用心，提供多元關愛和支援服務，政府會恆常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款，增加資助金額五成，支持「關愛隊」的工作。 社署推試驗計劃 設4間「社區親子中心」 【13:20更新】政府會進一步加強殘疾人士康復服務，包括在全港設立14間「綜合社區康復中心」，增加1,280個服務名額，以綜合個案管理模式，因應個別殘疾人士的需要及康復進度提供適切支援。 同時增設90個朋輩支援工作員職位，加強對殘疾人士及其照顧者的朋輩支援；在新界東增設殘疾人士地區支援中心；及增加約1,040個日間、住宿及學前康復服務名額，並研究在空置的幼稚園校舍設立特殊幼兒中心。 在照顧兒童方面，李家超指，立法會已通過《強制舉報虐待兒童條例》，規定社福界、教育界及醫療衞生界的專業人士必須舉報嚴重虐兒個案。為加強育兒教育，社署會推出試驗計劃，成立4間「社區親子中心」，以遊戲為本方式促進親子互動及教導家長正向育兒方法，支援有需要的家庭。

明年推綜援長者入住廣東安老試驗計劃 每月可獲資助5000元 【13:12更新】在扶貧方面，李家超指今年內推出第三期「共創明『Teen』計劃」，招募4,000名學員，推動校友會青年領袖籌辦活動發展自我、加強友師培訓等。 他又說，明年推出為期3年的資助綜合社會保障援助(綜援)長者入住廣東省安老院試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1,000個。 另外，政府著重照顧有需要的長者，不斷加強長者服務。政府會把「長者院舍照顧服務券計劃」服務券總數增加兩成至6,000張，讓更多體弱長者無須輪候即可入住自選安老院，接受政府資助的護理服務。 政府亦會優化「廣東院舍照顧服務計劃」，為入住廣東省安老院的長者提供更多選擇和支援，包括今年11月起，參加計劃的安老院由現時4家增加至11家。 引入非本地輔助醫護 北都籌建第三所醫學院 【13:06更新】李家超指，政府會在明年提交草案，引入合資格非本地培訓輔助醫療專業人員。 同時為為增加醫生，並配合香港發展成國際醫療創新樞紐，除增加現有兩所醫學院培訓學額外，政府支持本地大學籌建第三所醫學院，將成立工作組邀請有意開設新醫學院的大學提交建議書。政府會於北都牛潭尾預留土地，發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院。 在中醫藥發展方面，政府明年內公布《中醫藥發展藍圖》，首間中醫醫院及政府中藥檢測中心永久大樓預計明年落成分階段投入服務；及舉辦首屆「香港中醫藥文化節」，伙拍業界推廣中醫藥文化。 人工島工程設計年內開展 【13:02更新】李家超指，政府會穩慎推展交椅洲人工島建設，年底前啟動項目填海部分的環評程序，目標在明年完成審批工作。相關詳細工程設計今年內會開展。 市區重建局正進行荃灣及深水埗規劃研究，將在明年下半年提出更新大綱藍圖。發展局亦正研究利用新開發土地推動大型舊區重建項目，包括跨區轉移地積比、建造更多「專用安置屋邨」等，目標在明年上半年制訂建議。 政府會把「活化工廈」多項快將到期的措施延長至2027年底，包括繼續容許工廈重建項目增加地積比率最多兩成等，持續鼓勵舊工廈重建及改裝。 明年1月推濫用公屋舉報獎勵計劃 提供確切情報者獲獎賞 【12:55更新】在完善置業階梯方面，李家超指調整公屋(包括綠表置居計劃(綠置居))和資助出售單位的比例，由現時七比三逐步調整至六比四。 下一期推出的綠置居及居屋開始，向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請人，提供多一個抽籤號碼。 房委會將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，同時將居屋綠白表比例由現時四比六調整至五比五，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。 房委會明年1月會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案。 住宅物業按揭成數調整至七成 供款入息比率上限調整五成 金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。 合標劏房叫「簡樸房」 面積不少於8平方米等 【12:48更新】李家超指，「解決劏房問題」工作組已提交報告，政府決定以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」。 不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。 法例會設寬限期，期間不就違法出租採取執法行動。政府會為此設立登記制度，讓已登記業主享有寬限期。登記制度只接受現有的出租住宅樓宇分間單位登記；而新進入市場的分間單位必須申請認證為符合標準的「簡樸房」才可出租，因此不需給予改建寬限期。 政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。工作組組長財政司副司長及副組長房屋局局長會公布細節，並諮詢立法會及持份者，制訂立法內容及登記時間表等措施。 首批2100個「簡約公屋」明年首季入伙 【12:44更新】在增大公營房屋供應方面，李家超指，不容緩的態度幫市民上樓，在上任時提出的「提前上樓計劃」至今已為超過2,000個家庭提前5至9個月上樓，為受惠者節省近5,000萬元租金開支。在2027-28年度及之前，將共有另外約10,000個單位可提早上樓。 此外，首批位於元朗攸壆路約2,100個單位的「簡約公屋」，將在明年第一季落成入伙。明年會共有約9,500個單位落成，全部約30,000個單位2027-28年度前會落成。 與內地研港深兩地園區特定人員便捷過境 【12:39更新】李家超指，套深港科技創新合作區位處深圳河兩側，包括深圳園區及香港園區。政府會結合「一國兩制」優勢和「一河兩岸」地利，發展河套香港園區成為世界級產學研平台，建設具國際競爭力的產業中試轉化基地，營造全球創科資源匯聚點，及開闢制度與政策創新試驗田。 政府亦正與國家有關部委探討試行創新的便利措施，例如：港深兩地園區特定人員便捷過境；利用無人低空運輸，方便物資跨境流動；便利落戶香港園區的內地企業跨境調撥資金等。 北部都會區 試行「片區開發」模式 【12:35更新】在推進北部都會區建設方面，李家超指政府會試行「片區開發」模式，加快北都建設，揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的地塊成為片區，由項目發展商綜合開發，使片區提速落成，設計更為協調。我們物色了三個分別佔地10至20公頃的片區作為試點。 設「促進銀髮經濟工作組」 鼓勵各界業務加入銀髮經濟元素 【12:31更新】李家超指，政府將成立「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長任組長，循5範疇推出措施，包括促進「銀色消費」 — 與各界構建樂齡友善消費，鼓勵在業務上加入銀髮經濟元素，例如長者折扣，並保障年長消費者權益等。

再推「還息不還本」撐中小企 申請最多12個月 【12:28更新】李家超指，針對中小企在經濟轉型期常遇到的挑戰，政府會再推「還息不還本」 ，容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業，包括就現有在八成、九成和百分百特別擔保產品下已批出的貸款，以及在八成和九成信貸擔保產品下新造貸款，申請最多12個月「還息不還本」，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至十年和八年，同時向兩種擔保產品下新造貸款提供「部分本金還款」選項。金管局亦正積極考慮就銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資。 同時，政府會向「BUD專項基金」注資10億元 — 通過基金(全稱「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」)協助中小企升級轉型和拓展新市場，包括擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟十國，並更針對性資助企業推行綠色轉型項目。 設「發展旅遊熱點工作組」 【12:25更新】李家超指，政府會成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。 向中央提請恢復深圳「一簽多行」 擴大「一周一行」試點城市範圍 特區政府已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，中央政府有關部門表示將積極研究加速推進。 即日起放寬柬埔寨等3國「一簽多行」申請門檻 為促進與東盟往來，政府即日起放寬柬埔寨、老撾和緬甸旅遊和商務「一簽多行」申請門檻和「一簽多行」簽證有效期由兩年增加至三年，去年已放寬的越南同樣受惠。我們會設加快審批通道，讓這些東盟國家團體旅客，經本地旅行代理商遞交簽證申請可獲特快處理。 積極推動熊貓及賽馬旅遊 至於在香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊；積極推動熊貓旅遊、賽馬旅遊等。文體旅局將推廣沙頭角文化生態旅遊路線產品；保安局亦會在今年內把沙頭角開放計劃的每日旅遊限額提升至3 000人，及透過人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士試行「無感」暢通方式進出中英街，並會研究應用相關科技配合未來開放中英街的旅遊發展； 開拓中東客源 鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供服務資訊 【12:20更新】李家超指，政府會以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，在開拓中東和東盟旅客客源方面，政府會積極推動社會各界提升相關旅遊配套，締造對旅客友善的環境，包括在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，整合提供清真食品的餐廳名單，鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識。 拓展具特色旅遊產品 — 在香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊；積極推動熊貓旅遊、賽馬旅遊等。文體旅局將推廣沙頭角文化生態旅遊路線產品；保安局亦會在今年內把沙頭角開放計劃的每日旅遊限額提升至3,000人，及透過人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士試行「無感」暢通方式進出中英街，並會研究應用相關科技配合未來開放中英街的旅遊發展。 香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊 啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍 【12:18更新】李家超指，政府會在啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置，在南昌社區中心設置「連青人網絡」實體互動平台，並加強與青年人溝通，包括善用新應用程式「HKYouth+」及其他線上媒體。 下期居屋向40歲以下白表家庭及一人申請者 多派一個抽籤碼 【12:13更新】李家超指，為回應青年對擁有自住空間的期望，政府推出青年宿舍計劃，並在兩年前擴大計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉作青年宿舍。我們更成立了專責小組，提供針對性支援和技術建議，包括協助它們與酒店業主商議，盡早達成協議。現時宿位數目已增加到約3,000個。 同時，房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1 500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。 設「香港未來人才深造獎學金計劃」 每年最多1200名 【12:10更新】李家超指，政府全力推進香港成為國際專上教育樞紐，包括鼓勵更多本地學生深造 — 設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，2025/26學年起，每年為最多1,200名修讀指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金。 建設北都大學教育城 政府已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目。 撥款20億元設立教師專業發展基金 政府會撥款20億元設立教師專業發展基金，支持教師專業長遠發展，持續優化教師培訓及交流項目；亦會撥款約4.7億元強化英語、普通話和其他語言的學與教，以及加強照顧有特殊學習需要的學童，繼續為有經濟需要的學童提供書簿津貼等資助。 「高才通」大學增至198間 高收入首個簽證期限由2年延至3年。 【12:05更新】在教育及培育人才方面，李家超指，未來五年，各行業人力短缺估算約18萬人，會革新各項輸入人才機制，包括更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才；以及擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由2年延長至3年。 同時亦會優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港。新安排將設配額。 在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港；及延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港╱回港就業安排」的試行安排，為期兩年。 擴展「1+」審批機制至所有新藥 港深共建「大灣區臨床試驗協作平台」 【12:00更新】在國際醫療創新樞紐方面，李家超指政府會加快改革藥械審批制度，包括：擴展「1+」審批機制至所有新藥，包括疫苗及先進療法製品，完善評審制度以加快註冊，體現「好藥港用」；落實「香港藥械監管中心」成立時間表和邁向「第一層審批」路線圖，制訂藥械研發支援策略和措施；及推進規管醫療器械立法準備工作。 他又說亦會加強生物醫藥技術研發轉化，港深共同建設「大灣區臨床試驗協作平台」，拓展研發網絡加快臨床試驗。 預留7.5億元資助的士巴士購電動車 【11:57更新】在推動新能源發展方面，李家超指會在新能源運輸基金預留約7.5億元，資助的士業界和專營巴士公司購置電動車輛，並推出氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃。同時，會進一步推動新能源發展，包括設立可持續航空燃料(SAF)用量目標；發展可持續航空和綠色船用燃料供應鏈；推動綠氫和低碳氫能。 設「發展低空經濟工作組」 試行無人機配送 【11:50更新】在發展新質生產力方面，政府會推出新一輪15億元的「研究配對補助金計劃」，鼓勵更多機構資助院校研究。 政府亦會會加大投資和引領市場資金，革新政府投資創科產業的思路，包括設立100億元「創科產業引導基金」 — 成立母基金，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，以及優化「創科創投基金」，當中調撥15億元與業界配對成立聯合基金。 另外，政府將成立「發展低空經濟工作組」，由財政司副司長任組長，制訂發展策略和跨部門行動計劃，先以應用項目為起動，設定特定應用場地推動項目，並制訂法規及建設體系，研究部署基礎設備和網絡。 當中包括開拓低空飛行應用場景，全力推行試點項目，設立地點開拓無人機應用，包括無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等；並且會與內地對接 —— 與內地商討共同建設低空跨境航線、出入境及清關安排和基礎設施配套等。 國際調解院總部將落戶香港 研設體育爭議解決制 【11:45更新】李家超指，「香港國際法律人才培訓學院」今年會正式啟動，培養熟悉國際法、普通法、大陸法及國家法制等的法律人才。律政司的專責辦公室及專家委員會正全力推進工作。而且，國際調解院總部將在相關國際公約通過生效後落戶香港。 另外，他指隨著體育運動和產業發展，體育糾紛愈趨複雜。我們會研究為體育爭議設立解決制度，推廣體育仲裁，發揮香港爭議解決的體系優勢。 即日起 進口價200元以上烈酒稅率減至10% 【11:42更新】李家超宣布，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。 推出四幅優質物流用地 供業界發展多層式現代高端物流設施 【11:38更新】李家超指，政府會在明年完成構建港口智慧系統，具貨物追蹤、實時運輸資訊、電子資訊及文件存取、港口數據分析等功能，促進航運、港口及物流業持份者信息互聯互通。政府亦會與國際海運組織和企業舉辦更多大型活動，向全球宣揚香港海運實力。 另外，政府正推進落實《現代物流發展行動綱領》，推出4幅優質物流用地，供業界發展多層式現代高端物流設施，明年會公布在洪水橋╱厦村新發展區建設現代物流圈的規劃研究結果。 同時，政府亦會繼續加強與粵西地區及鄰近地區的物流合作，善用港珠澳大橋，擴大貨源，促進貨物經香港中轉。 擴大高增值物流服務 推出4幅物質用地 設立「香港海運港口發展局」 【11:35更新】李家超表示，會提升綠色金融生態系統，金管局將推出「可持續金融行動計劃」，財庫局亦將在今年內推出全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）路線圖，目標是使香港成為首批將本地準則銜接ISSB準則的司法管轄區。 另外，政府會改革現時的「香港海運港口局」，成為「香港海運港口發展局」，作為高層次諮詢機構，協助政府制訂政策和長遠發展策略。政府將委任非官方人士出任主席，成員主要來自航運業界，並設有穩定的專責研究和推廣團隊，增撥資源，提升研究能力、加強海內外推廣和強化人力培訓，更有效支援政府落實政策，推進香港航運業的可持續發展。 【11:30更新】李家超指，政府將進一步優化證券市場，措施包括開拓海外新資金、爭取企業上市、優化上市審批，以及提升市場效率等。 即日起優化投資者入境計劃 容許投資5,000萬元以上住宅物業 【11:25更新】李家超指，政府會不斷改革，鞏固提升香港國際金融中心地位。會持續優化「互聯互通」機制，強化全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，助力人民幣國際化。 為了進一步強化國際資產及財富管理中心地位，李家超表示優化「新資本投資者入境計劃」 — 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內；及以擴大稅務寬減適用範圍 —— 政府將諮詢業界，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。 公務數字轉型 【11:20更新】李家超表示，「數字政策辦公室」會全力鞏固政府及公營機構資訊系統的根基，並牽頭利用本地開發的生成式人工智能文書輔助應用程式，在政府部門試行後推行。今年內推出約20項數字政府及智慧城市方案，包括運用區塊鏈技術發出指定公務員考試電子證書及消防處牌照、利用人工智能處理市民查詢等。 強化跨政策統籌體系機制 成立發展低空經濟工作組等 【11:15更新】李家超指，進一步強化領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能，將成立「教育、科技和人才委員會」 — 由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港； 「發展低空經濟工作組」 — 由財政司副司長任組長，以應用項目作啟動，制訂低空經濟發展策略和行動計劃，推動法規改革和部署基礎設施建設； 「發展旅遊熱點工作組」 — 由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點；及 「促進銀髮經濟工作組」 — 由政務司副司長任組長，制訂措施，加速發展銀髮產業，滿足長者生活需要。 改革要因地制宜 不能盲目照抄 【11:00更新】李家超宣讀其任內第三份施政報告。他表示在改革過程中，要判斷哪些要由零建立，哪些要動手術撥亂反正，哪些要固本培元。改革時要注重系統觀念，把握好全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀等的關係。可借鏡其他地方的成功經驗，但因基礎和體制可能不同，不能盲目照抄。改革方案要因時制宜，因地制宜。