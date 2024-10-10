施政報告2024｜劏房面積下限倘定7平方米料取締至少1萬劏房　梁文廣促交代政策路線圖

劏房規管料為今年《施政報告》重點之一，預計政府將提出規管劣質劏房的框架，多個團體及政黨先後就劏房面積下限等提出建議，面積介乎最少7至10平方米，參考2021年面積不足7平方米的劏房佔比約一成，若政府採取建議中最低的7平方米門檻，料至少約1萬個劏房會被取締。立法會議員梁文廣建議，政府應一併交代規管劏房政策路線圖，讓劏房業主和租客提早有預算。 由財政司副司長黃偉綸領導的解決劏房問題工作組8月向行政長官李家超提交劏房居住環境最低標準等提交建議，包括劏房住戶數據、各界持份者意見、為劏房居住環境設定的最低標準，以及對居住面積及其他因素如樓宇安全、消防及衞生要求等作出的考慮和建議。李家超向工作組提出「新元素」和指示就施政報告諮詢收到的意見作進一步研究；預料李家超將於《施政報告》交代規管劣質劏房措施。

社協倡一人劏房面積至少7平方米 不可多於「1劏5」 多個團體均就規管劣質劏房發出建議，社區組織協會建議定出九項涉及居住面積、居住高度、單位設備、通風設施、建築安全、租金水平、樓宇管理等的準則，若有關劏房單位不符三項， 則介定為需取締的劣質劏房。九大準則包括一人居所面積以不少於7平方米，二人或以上人均居所樓面面積不少於5.5平方米，分租亦不應多於「1劏5」。 公屋聯會倡劏房登記 最低面積9平方米 公屋聯會則建議推行「劏房」登記制度，其中劏房最低面積設定為9平方米(約100平方呎)，規定「劏房」單位內設獨立的廚房及廁所、適度的逃生通道、房間高度，配置基本消防設備，如滅火筒或滅火毯，限制明火煮食，以及為租戶設獨立的水錶及電錶等。公屋聯會建議亦建議劏房登記制可設3年適應期，讓「劏房」業主完成單位的修繕工程。

測量師學會建議最低淨面積為100平方呎 測量師學會建議劏房最低淨面積應約為100平方呎(9.29平方米)，工廈不可設劏房，地面至天花樓板及橫樑底之間的淨空高度分別不少於 2.5 米及 2.3 米，對耐火結構、防火措施、通風照明、廁所、浴室防水及衞生等均有要求。 民建聯提最低面積7平方米 民建聯則提出劏房至少要有7平方米，樓底淨高不少於1.8米，廚廁須有有間隔區分，且不能有結構安全問題。

倘採最寬鬆7平方米面積下限 至少10%劏房須取締 翻查統計處2021年報告，居於分間樓宇單位的住戶有58%的居所樓面面積為7至少於13平方米，25.5%為13至少於20平方米，有9.5%為7平方米以下，只有7%面積達20平方米或以上。而住戶的居所樓面面積中位數為11平方米（118.4平方呎），仍明顯低於全港住戶的40平方米（430.6平方呎）。

統計處報告顯示，2021年劏房數目為約10.8萬間，住戶人數為約21.6萬。而社區組織今年估計劏房戶數目已增至11萬戶。房屋局局長何永賢早前曾指，各方建議劏房最低面積介乎7至10平方米，工作組會參考。政府即使採取上述建議最寬鬆的最少7平方米標準，仍有至少約10%劏房不合規，需要改善或被取締，涉約1萬個劏房單位。 梁文廣促設政策路線圖 立法會議員梁文廣表示，除了提出規管劣質劏房的標準，規管劏房政策的路線圖亦非常重要，因為政策並非要滅絕劏房，而是容讓業主在限期內改善劏房質素，改善劏房戶居住環境，「最緊要清晰透明，知道幾多年後，標準會再收緊，咁佢（業主）可以一開始提高質素，或者考慮唔做；租戶可以係合理價錢住得好啲，未來亦可以因應（定）出來嘅指標，決定未來係咪住劏房」。