施政報告2024｜李家超用151分鐘宣讀近3年最短　用時仍多於林鄭梁振英

今年《施政報告》的宣讀時間為151分鐘，是特首李家超任內三份《施政報告》中耗時最短。（蘇文傑攝）

行政長官李家超今日（16日）宣讀任內第三份《施政報告》，報告內容全長約3.2萬字，李家超由早上11時01分開始宣讀，至下午1時32分讀完，總用時達151分鐘，是李家超任內三份《施政報告》宣讀時間中最短，惟仍高於前行政長官梁振英及林鄭月娥任內宣讀《施政報告》的用時。李家超任內首兩份施政報告宣讀用時分別為163分鐘和200分鐘。

內文方面，2022年《施政報告》共有150段，去年則有171段，今年有228段，則為李家超任內最多。字數方面，李家超2022年及2023年的《施政報告》字數分別為約3.2萬字和約5.7萬字，今年《施政報告》的字數為約3.2萬字。李家超去年「開創先河」成為首位坐下宣讀《施政報告》的特首，今年亦延續做法。