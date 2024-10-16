施政報告2024｜李家超用151分鐘宣讀近3年最短　用時仍多於林鄭梁振英

行政長官李家超今日（16日）宣讀任內第三份《施政報告》，報告內容全長約3.2萬字，李家超由早上11時01分開始宣讀，至下午1時32分讀完，總用時達151分鐘，是李家超任內三份《施政報告》宣讀時間中最短，惟仍高於前行政長官梁振英及林鄭月娥任內宣讀《施政報告》的用時。李家超任內首兩份施政報告宣讀用時分別為163分鐘和200分鐘。
內文方面，2022年《施政報告》共有150段，去年則有171段，今年有228段，則為李家超任內最多。字數方面，李家超2022年及2023年的《施政報告》字數分別為約3.2萬字和約5.7萬字，今年《施政報告》的字數為約3.2萬字。李家超去年「開創先河」成為首位坐下宣讀《施政報告》的特首，今年亦延續做法。
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林鄭宣讀最長137分鐘
對比過去兩任行政長官，前行政長官梁振英任內5次宣讀《施政報告》（2013年至2017年）用時均在2小時左右，介乎108分鐘至130分鐘，5份《施政報告》文本全長為約2.6萬至3.4萬字，其繼任者林鄭月娥任內首兩份《施政報告》（2017年及2018年）字數則大幅增加，分別長達約5.1萬字及約6.1萬字，但林鄭月娥只讀出報告重點，未有按照過往做法宣讀全文，故兩次耗時均僅約40分鐘，其後2019年時值反修例事件，林鄭月娥改以電視宣讀，報告全文亦只有約1.1萬字，讀完全文耗時51分鐘，其任內最後兩份《施政報告》（2020年及2021年）亦回復宣讀全文做法，兩次均耗時約137分鐘。
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歷屆《施政報告》全文字數及宣讀用時
|行政長官
|年份
|宣讀用時
|全文字數
|梁振英
|2013年
|130分鐘
|約2.8萬字
|梁振英
|2014年
|117分鐘
|約3.4萬字
|梁振英
|2015年
|108分鐘
|約3.1萬字
|梁振英
|2016年
|126分鐘
|約2.6萬字
|梁振英
|2017年
|128分鐘
|約3.4萬字
|林鄭月娥
|2017年
|40分鐘*
|約5.1萬字
|林鄭月娥
|2018年
|40分鐘*
|約6.1萬字
|林鄭月娥
|2019年
|51分鐘
|約1.1萬字
|林鄭月娥
|2020年
|137分鐘
|約3.4萬字
|林鄭月娥
|2021年
|137分鐘
|約3.4萬字
|李家超
|2022年
|163分鐘
|約3.2萬字
|李家超#
|2023年
|200分鐘
|約5.7萬字
|李家超#
|2024年
|151分鐘
|約3.2萬字
*僅讀出《施政報告》重點
#坐下宣讀《施政報告》
資料來源︰《am730》資料室