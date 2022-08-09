旅遊航空業喜迎解凍 旅行團查詢即時倍增

港府終於放寬返港酒店檢疫日數，冰封多年的旅遊業界喜迎解凍，有旅行社指查詢「多咗好多」，較日本開放香港旅行團免隔離入境時多一倍。更有正在旅日港客即時受惠，提早離開酒店，獲退還4天隔離酒店費用，未來的旅行團團費訂價亦下調逾一成。

日本6月中旬開放港客免隔離訪日，已吸引不少哈日族回港須「閉關7日」下仍決定要「返家鄉」。縱橫遊正有一團在福岡的旅行團，常務董事袁振寧亦是團員之一，就新安排，指除自己外，團員聞訊也非常興奮，稱可減少隔離天數、減省酒店費用又可提前見家人及上班，形容喜出望外。他透露，市民昨日致電查詢報團，亦較日本放寬入境時增一倍有多、有過百宗，包括有家長冀帶子女在開學前把握最後外遊機會。不少人查詢5天團，「玩5日，加3天隔離」請8天假已可，但袁提到航班運力需時恢復，暫時仍以7至8天團為主。

東瀛遊連同一團北海道團周五返港，有十多團受惠新「3+4」政策的旅客，可退回4天隔離酒店差價。此外，旅行團團費較措施推出前相應下調一成，其中大阪8天團(包隔離酒店)費用由1.8萬元降至1.6萬元。執行董事禤國全指，新方案讓業界看到曙光，引述早前問卷調查，過萬回覆中，19%受訪者表示如果只需居家隔離3天，會即時計劃旅行。他坦言「近2年捱得好辛苦」，冀當局進一步容許返港居民以家居代替酒店隔離，騰出酒店房間亦增加外遊意欲；而旅客則用酒店「3+4」方案，料未來3個月整體客量可回升至疫前三至四成，即1年約3至4萬人次。

議員籲「輸氧」助業界撐至通關

旅遊業立法會議員姚柏良歡迎政府積極回應業界訴求，期望年底可實現入境免酒店檢疫。他續指，業界已步入彌留狀態，即使縮短檢疫日期，營運幫助仍有限，加上保就業計劃7月屆滿，很多同業面對周轉困難，冀政府再動用防疫基金，「輸氧」支撐至迎復甦。旅發局主席彭耀佳認為，是邁向全面恢復跨境旅遊的好開始，吸引商務、探親及回港的旅客重返香港；已做好部署，待通關迎接更多旅客。

航空業自然也受惠，國泰航空並促請政府盡快制訂清晰的路線圖，在可行情況下全面取消所有機組人員及旅客的防疫限制，維護本港國際航空樞紐地位。新加坡航空公司稱會因應市場需求而調整運力。機管局相信，調整安排有助航空交通復甦，會與機場同業緊密合作，為預計增加的航班及旅客做好準備。

業界料退還隔離酒店差價需時逾月

來港人士須預訂隔離酒店及支付房價，對檢疫日數突然減少，當局表示酒店將退還差價。不過，本身是檢疫酒店營運總監的旅遊業促進會總幹事崔定邦指，業界或要應付數以萬計退款安排，需時與信用卡公司等方面聯絡並處理，希望住客耐心等待。酒店業主聯會經理陳媛妍解釋，全數六十多間檢疫酒店一同處理退款，銀行需時處理多宗申請，或要一個多月時間；她估計檢疫期縮短可騰空半數房間，接待訪港旅客。