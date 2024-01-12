日均取消12航班 確保新春運作暢順 林紹波致歉 認低估候命機師數目

國泰自去年12月底至今，因機師流感缺勤而取消多班航班，旅客大受影響，政府高度關注。國泰行政總裁林紹波向受影響旅客致歉，承認編更時低估候命機師數目，國泰團隊會吸取教訓。他又指，已主動取消本月和下月每日平均12班航班，確保農曆新年期間航班運作暢順，旅客行程不受影響。

林紹波昨出席活動時主動回應事件，稱今次事件有兩個階段，第一個階段是在聖誕至本月中，公司編更時低估候命機師數目，導致服務不足以應付流感高峰期的影響，為免影響擴大，決定取消部分航班，令餘下航班順利運作。他續指，第二個階段是由本月中至2月底，為保障農曆新年期間，即年廿八至年初九的出行和訪港高峰期，旅客行程不受影響，國泰本月和下月已主動取消平均每日12班航班，令餘下航班順利運作。