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2024-01-12 04:31:56
日報

日均取消12航班 確保新春運作暢順 林紹波致歉 認低估候命機師數目

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國泰航空 國泰

國泰連日取消多班航班。(資料圖片)

國泰自去年12月底至今，因機師流感缺勤而取消多班航班，旅客大受影響，政府高度關注。國泰行政總裁林紹波向受影響旅客致歉，承認編更時低估候命機師數目，國泰團隊會吸取教訓。他又指，已主動取消本月和下月每日平均12班航班，確保農曆新年期間航班運作暢順，旅客行程不受影響。

林紹波昨出席活動時主動回應事件，稱今次事件有兩個階段，第一個階段是在聖誕至本月中，公司編更時低估候命機師數目，導致服務不足以應付流感高峰期的影響，為免影響擴大，決定取消部分航班，令餘下航班順利運作。他續指，第二個階段是由本月中至2月底，為保障農曆新年期間，即年廿八至年初九的出行和訪港高峰期，旅客行程不受影響，國泰本月和下月已主動取消平均每日12班航班，令餘下航班順利運作。

數百經驗機師重回團隊

林紹波承認，公司在個別日子的通知期非常短，特別是本周日有多達27班航班取消。他向受影響旅客致歉，強調國泰會吸取教訓，作出改善，並已責成工作小組檢討事件，公司下周將會推出下月更表，會安排更多候命機師數目。對於有工會預計或會有過千機師流失，林紹波指，去年國泰各群組員工包括機師流失率十分正常，預計今年機師流失率也保持正常，國泰去年亦有不同招聘工作，除成功招聘新機師外，另有數百名有經驗機師重新加入團隊。

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運輸及物流局長林世雄表示，國泰為確保農曆新年高峰期的航班穩定性，連日取消部分非高峰期的航班，做法可以理解，但對乘客和旅客造成很大影響，溝通及善後措施均有不足。他指，當局已介入並督促國泰高層改進，民航處亦要求提交報告，提供未來人手安排數據、增加候命機師的數量等，確保日後需要臨時取消航班的機會減至最低。
 

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